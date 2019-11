Davide Ancelotti | ben oltre la stantia etichetta di “figlio di”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 3 novembre 2019) Viviamo tempi contraddistinti da un profondo odio sociale. La nostra è una società fondamentalmente basata sull’odio, sull’invidia. Figuriamoci quale possa essere il trattamento riservato nel calcio ail viceallenatore del Napoli che è anche il figlio di Carlo. Il mondo è pieno di allenatori in seconda – una volta si diceva così – che guidano la squadra in assenza del titolare. Fondamentalmente passano inosservati.no, non può. Almeno non a Napoli dove sin dall’inizio la vulgata ha proposto con certezza la versione secondo cui il buon Carlo avrebbe accettato Napoli per “sistemare il figlio”. Ovviamente ciascuno vede e interpreta il mondo con i propri occhi e non sorprende che a Napoli in tanti si riempiono la bocca con questa storiella. Chi di loro non procurerebbe un “posto” al figlio? Sta di fatto che...

MLauso : RT @marcomaioli1: #romanapoli - si è sentita una bestemmia, forse dalla panchina del Napoli - Dzeko si toglie la maschera e viene riconosc… - notizieoggi_com : Napoli, respinto ricorso per Ancelotti: con la Roma in panchina il figlio Davide- - gmguarino1 : RT @OmniaFootball: Ma davvero Davide #Ancelotti sta dicendo che quello di #MarioRui non è rigore?! Con vecchia o nuova regola, quello è ri… -