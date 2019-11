Casatico | Mantova | si continua a cercare Lorena | imprenditrice 45enne scomparsa

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 3 novembre 2019)no le ricerche diSaviola, 45 anni. La donna, nota, si è allontanata dalla sua abitazione di- frazione di Marcaria, in provincia di- la sera di Halloween, dopo aver chiuso il suo negozio. Il marito ha dato subito l'allarme e sui social ha lanciato accorati appelli. Nelle scorse ore si è scandagliato anche il vicino fiume Oglio. Si è allontanata a piedi Giovedì sera alle 19:00, come sempre,Saviola, ha chiuso il suo negozio di via Fiume, in quel didi Marcaria e, con l'auto, ha riaccompagnato a casa la madre. Quindi, ha fatto ritorno nella sua abitazione, sempre nella piccola frazione che ha dato i natali al letterato quattrocentesco Baldassarre Castiglione. Poco più tardi, però, è uscita nuovamente, a piedi, e da quel momento nessuno l'ha più vista né sentita. Quando, intorno alle 20:00, il marito della donna, Gianluca ...

