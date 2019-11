Spara e uccide il fratello Caccia all' uomo nel novarese

Novara - Spara e uccide il fratello a colpi di pistola e poi fugge : è caccia all’uomo : Ha sparato più di un colpo di pistola al fratello, uccidendolo sul colpo, e poi è fuggito in auto: è successo a Trecate, poco prima delle 13. L'uomo è ora in fuga, armato. I carabinieri lo stanno cercando.Continua a leggere

Luca Sacchi - il giudice : “Valerio Del Grosso ha Sparato per uccidere. La fidanzata Anastasiya è stata aggredita con la mazza da baseball” : Valerio Del Grosso ha sparato per uccidere Luca Sacchi. Lo afferma il gip di Roma, Corrado Cappiello, nelle otto pagine di ordinanza con cui ha convalidato l’arresto del 21enne romano e del suo sodale, Paolo Pirino, accusati dell’omicidio del 24enne avvenuto mercoledì sera nel quartiere capitolino di Colli Albani. Si legge nel provvedimento che “Del Grosso ha spontaneamente dichiarato che la sua intenzione non era quella di uccidere”, tuttavia ...

Torino - Sparatoria in strada a Pinasca : uccide il vicino a colpi di fucile da caccia : l delitto in una borgata del piccolo comune nel Pinerolese. Dalle prime informazioni pare che dopo una sparatoria in strada sia rimasto a terra il cadavere dell'uomo, Asuntino Mirai originario di Muravera nel sud della Sardegna, aveva 66 anni.Continua a leggere

Caino e Abele a Catania - Spara e uccide il fratello dopo una lite : Caino e Abele a Catania. Omicidio nel catanese. Un uomo di 34 anni ha ucciso il fratello al culmine di una lite. E' successo a Paternò

Usa - poliziotto Spara e uccide una ragazza : Atatiana stava giocando in casa col nipotino : La morte di Atatiana Jefferson, 28enne del Texas, sta facendo molto discutere negli USA. Si tratta dell'ennesima afroamericana uccisa in circostanze sospette in un incidente innescato dall'intervento della polizia. .Continua a leggere

Orta Nova - poliziotto penitenziario uccide moglie e figlie e si Spara con la pistola d'ordinanza : Si chiamava Ciro Curcelli, assistente capo della polizia penitenziaria, di 53 anni, l'uomo che la scorsa notte ad Orta Nova ha prima ucciso con la pistola di ordinanza la moglie Teresa di 54 anni...

Poliziotto penitenziario uccide moglie e figlie e si Spara con la pistola d'ordinanza : Si chiamava Ciro Curcelli, assistente capo della polizia penitenziaria, di 53 anni, l'uomo che la scorsa notte ad Orta Nova ha prima ucciso con la pistola di ordinanza la moglie Teresa di 54 anni...

Orta Nuova. Ciro Curcelli uccide Teresa Santolupo - le figlie Miriana e Valentina poi si Spara : Un triplice femminicidio e poi un suicidio. Una famiglia sterminata ad Orta Nova (Foggia). Ciro Curcelli ha ucciso moglie e

Orta Nuova 4 morti : agente uccide la moglie e due figlie poi si Spara : Orta Nuova è sotto choc per la strage familiare avvenuta nella notte. Un agente penitenziario di 53 anni si è

Halle - Sparatoria alla sinagoga : due morti. Il killer neonazi ha trasmesso l'attacco live : «Voglio uccidere più ebrei possibile» : Halle, sparatoria alla sinagoga nella città della Germania dell'Est. Sono due le persone morte nell'attentato avvenuto davanti alla sinagoga: si tratta di una donna...

Sparatoria Trieste : video - dinamica e chi ha Sparato - uccidendo due agenti : sparatoria Trieste: video, dinamica e chi ha sparato, uccidendo due agenti sparatoria Trieste: video, dinamica e chi ha sparato, uccidendo i due carabinieri La persona che ha sparato ben 20 colpi di arma di fuoco, uccidendo due agenti e ferendone un terzo, è Alejandro Augusto Stephan Meran. Domenicano, affetto da disturbi psichici, è stato portato in questura dopo un tentativo di rapina. La tragedia si è consumata, incredibilmente, ...

Trieste - la Sparatoria in un video : «Lucida aggressività - poteva uccidere 10 agenti» : Ci sono le immagini della sparatoria avvenuta in Questura a Trieste. Le telecamere nell'atrio e quelle all'esterno del palazzo, sequestrate dall'autorità giudiziaria, avrebbero...

Trieste - in un video le immagini della Sparatoria : «Killer ha agito con lucida aggressività - poteva uccidere altri agenti» : Ci sono le immagini della sparatoria avvenuta in Questura a Trieste. Le telecamere nell'atrio e quelle all'esterno del palazzo, sequestrate dall'autorità giudiziaria, avrebbero...

Un uomo scambia una donna per un cervo e le Spara uccidendola : Aveva 43 anni Rosemary Billquist, una donna che si trovava al posto sbagliato al momento sbagliato. La donna è stata scambiata da un uomo, Thomas Jadlowski, per un cervo. L’uomo ha fatto fuoco con una pistola e la uccisa. L’episodio tragico si è consumato in un bosco della Pennsylvania negli Stati Uniti d’America. Era il primo pomeriggio e la donna stava portando a spasso i suoi cani in un piccolo bosco ...