Fonte : Blastingnews

(Di sabato 2 novembre 2019) Si è appena concluso l'anticipo dell'undicesima giornata del campionato italiano allo stadio Dall'Ara, con l'che si impone 2-1 sul. Succede tutto nella ripresa con Soriano che porta in vantaggio ilal 59', ma una doppietta dial 76' e al 91' regala i tre punti agli ospiti. In classifica i nerazzurri volano momentaneamente in testa con 28 punti, aspettando la Juventus impegnata contro il Torino, mentre i rossoblu restano a quota 12....

ArmandoAreniell : L'Inter espugna Bologna 1-2: Lazaro migliore in campo, Lukaku ancora decisivo - TuttoMercatoWeb : Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter espugna Bologna e vola in testa - BullaInterista : Malgrado un Gagliardini da film horror e un Brozovic da lupara bianca l' #inter con i coglioni d'acciaio e una copp… -