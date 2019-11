Anche in Italia arriva finalmente la terapia car – T | una cura innovativa e molto

Sondaggi elettorali EMG - Fratelli d’Italia avanza - Anche a spese della Lega : Sondaggi elettorali EMG, Fratelli d’Italia avanza, anche a spese della Lega Sono Sondaggi elettorali in controtendenza quelli di EMG per Agorà. Perché a differenza di altri vedono una Lega in calo nonostante la vittoria in Umbria. Dal 33,6% andrebbe al 33%. Non si tratta però di un indebolimento del centrodestra, che non c’è, ma dell’effetto dell’avanzata degli alleati di Fratelli d’Italia. Per EMG il partito di ...

Donald Trump - la conversazione con Farage : “Anche l’Italia starebbe meglio senza l’Ue” : “Anche altri Paesi, l’Italia e altri, starebbero molto meglio senza l’Ue, francamente. Ma se vogliono l’unione, bene”. L’intervento improvviso di Donald Trump negli affari della politica italiana arriva in una conversazione avuta giovedì sera con Nigel Farage durante il programma radiofonico condotto dal leader del Brexit Party britannico su Lbc. Il presidente Usa, che ha deplorato che Londra sia ancora “trattenuta ...

Trump a Farage : «Anche l'Italia starebbe meglio fuori dall'Europa» : l'Italia starebbe molto meglio fuori dell'Unione europea: parola di Donald Trump, che in una intervista rilasciata al programma della emittente radiofonica britannica Lbc parlando di Brexit...

SHINING - ITALIA 1/ Video - nel cast del cult di Kubrick Anche Shelley Alexis Duvall : SHINING in onda oggi, giovedì 31 ottobre 2019, su ITALIA 1 a partire dalle ore 21:20. Regia del maestro Stanley Kubrick, nel cast anche Shelley Duvall

Alitalia - lettera di Lufthansa a Fs e ministero : “Disponibili a considerare l’investimento”. Ma mette paletti Anche sul costo del personale : Adesso Lufthansa apre per davvero a un investimento nella nuova Alitalia. In una lettera inviata a Ferrovie dello Stato e al ministero dello Sviluppo Economico, la compagnia tedesca ha spiegato che sarebbe disposta a mettere sul piatto un importo superiore a quanto finora emerso da altri partner di mercato. Tradotto: molto più di Delta Airlines, che era disposta a ‘scommettere’ 100 milioni di euro, una cifra pari al 10% del nuovo ...

Torino capitale dei festival di musica elettronica in Italia. E questo fine settimana c’è Anche Artissima : Torino è la capitale dei festival di musica elettronica in Italia. È un dato di fatto. Se la città ha in parte perso quel ruolo di “laboratorio di avanguardia musicale” che si era guadagnata negli anni ’90 grazie a una miriade di band e club in grado di dare una direzione locale e nazionale a un certo rinnovamento sonoro (tra le primae citiamo ovviamente Subsonica e Africa Unite, tra i club basta dire la parola Murazzi per aprire un universo), ...

Libia - Anche Tripoli ha il suo codice per le ong. La mano dell’Italia nella creazione del centro di coordinamento dei salvataggi di Tripoli : anche la Guardia Costiera libica ha un suo “codice di condotta” per i salvataggi in mare. Un documento reso pubblico dall’Arci i cui contenuti diventano ancora più rilevanti dal momento che, in caso di mancato intervento del governo, il prossimo 2 novembre sarà riconfermato automaticamente il Memorandum of Understanding tra l’Italia e il Governo di Tripoli. Un accordo che le ong e un pezzo di politica vorrebbe stracciare, ma sul ...

Green Lantern e tutte le novità delle serie Hbo Max (Anche sull’Italia) : (foto: Getty Images) La competizione nel mondo degli streaming si fa sempre più affollata e lo sarà sempre di più in ordine di tempo: in queste ore il colosso americano WarnerMedia ha annunciato le sue novità riguardanti Hbo Max, il servizio di streaming che lancerà negli Stati Uniti. La piattaforma sarà disponibile nel territorio americano a un prezzo di 14,99 dollari al mese, quindi leggermente più alto di diversi competitor, ma potrà contare ...

Le 10 persone più ricche d’Italia : nella nuova classifica di Forbes Anche una donna : Cambio al vertice: la nuova classifica degli uomini più ricchi d’Italia, la top 10 di Forbes E’ stata pubblicata oggi la nuova classifica dei 10 uomini più ricchi d’Italia. Forbes ha reso nota la nuova lista delle persone dai più ampi imperi finanziari del nostro paese. Si registra qualche novità rispetto alla classifica precedente: è infatti Leonardo Del Vecchio, a capo di Luxottica, il più ricco d’Italia con un ...

Treno deragliato a Pioltello : in 12 verso il processo. C’è Anche Rete ferroviaria italiana : I pm di Milano hanno chiuso le indagini per disastro ferroviario colposo e altri reati, in vista della richiesta di processo, a carico di 12 persone, ossia 2 manager e 7 tra dipendenti e tecnici Rfi (Rete ferroviaria italiana), la stessa società, e 2 ex vertici dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie sull’incidente ferroviario di Pioltello in cui il 25 gennaio 2018 morirono 3 persone e decine rimasero ferite. Stralciata la ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali - numeri impietosi per Pd e M5S - boom per Lega e Fratelli d’Italia - in discesa Anche Italia Viva di Matteo Renzi : Gli Ultimi Sondaggi resi pubblici da La7, durante la diretta per lo spoglio delle elezioni regionali in Umbria, sono impietosi per il governo giallorosso. La tendenza del voto in Umbria sembra proprio che, purtroppo per Zingaretti e Luigi Di Maio, si una tendenza nazionale. Il Partito Democratico, secondo i Sondaggi di SWG, perde in una sola settimana l’0,8% delle intenzioni di voto, diventando il terzo partito in Italia con il ...

LIVE Italia-Isole Salomone 5-0 - Mondiali calcio U17 2019 in DIRETTA : c’è gloria personale Anche per Capone! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81′ GOOOOOOOL ITALIA!!! Capone trovato bene al centro dell’area calcia forte tra le gambe del portiere e realizza la rete del 5-0. 80′ Ennesima sgroppata di Ruggeri, il quale arriva sul fondo e crossa, Brentan ci arriva in scivolata ma non riesce ad indirizzare il tiro. 77′ MIRACOLO DI MALAM! Intervento prodigioso di piede dell’isolano che nega la gioia del gol a ...

Morte del piccolo Mehmed - il padre accusato Anche di «tortura» : primo caso in Italia : Il reato finora non era mai stato contestato nell’ambito domestico di violenze in famiglia. Quella notte Aljica Hrustic, sotto l’effetto della droga, avrebbe ustionato il bambino di 2 anni con una fiamma sotto le piante dei piedi

EMUI 10 beta con Android 10 sbarca su Huawei Mate 20 Pro Anche in Italia : Alcuni utenti Italiani iscritti al programma di beta testing hanno segnalato di avere ricevuto l'aggiornamento che porta EMUI 10 beta su Huawei Mate 20 Pro L'articolo EMUI 10 beta con Android 10 sbarca su Huawei Mate 20 Pro anche in Italia proviene da TuttoAndroid.