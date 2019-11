Siete proprio sicuri di voler vivere per sempre?

Fonte : wired

(Di venerdì 1 novembre 2019) (foto: VALERY HACHE/AFP via Getty Images) A chi non piacerebbepiù a lungo? Da Calico, la società di proprietà di Google che studia come allungare la vita fino a 500 anni (stando alle dichiarazioni del suo fondatore Bill Maris), alla Sens Research Foundation di Aubrey De Grey (che punta sulla longevità resa possibile dalla manutenzione costante dell’essere umano), fino ad arrivare ai progetti transumanisti che mirano a trasferire il cervello delle singole persone nel cloud e consentirci così diper l’eternità (per quanto sotto forma di avatar virtuale): le società che, nelle loro differenze, hanno l’obiettivo di allungare a dismisura la durata della vita proliferano, grazie anche alle centinaia di milioni di dollari investiti da personalità del calibro di Peter Thiel, Jeff Bezos e Larry Page. Se le ricerche attualmente in corso nel campo della biotecnologia dovessero avere ...

