Presa la banda dei supermercati | incastrati dalla pipì

Napoli - Presa la banda dei rapina-orologi : assalto ai turisti nel centro storico : Assicurata alla giustizia tutta la banda dei rapina-orologi che prendeva di mira i turisti nel centro storico di Napoli con un collaudato sistema di appostamento, pedinamento e fuga. La polizia ha...

Milano : rapine in banca - Presa una banda nel napoletano : Milano, 10 ott. (AdnKronos) – Gli agenti della squadra mobile di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere in provincia di Napoli nei confronti di cinque persone per due colpi milionari in banca avvenuti a Milano nel mese di marzo e maggio 2018. La banda criminale – in manette sono finiti in tre su cinque – rintracciata con la collaborazione della squadra mobile di Napoli e del ...

Firenze - Presa la banda delle boutique di lusso : manette a tre nordafricani : Borse, profumi, scarpe. Messi a segno almeno venti furti nei negozi del centro di Firenze. Dopo una caccia durata alcuni mesi sono scattate le manette per due algerini e un marocchino rapine furti ladri Raffaello Binelli ?Url ...