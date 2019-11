Migranti | Seehofer dice che la Germania s' impegnerà solo se sarà garantita la sicurezza

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 1 novembre 2019) La scarsa collaborazione dei vari Paesi europei era stato uno dei motivi per cui Matteo Salvini, durante il suo mandato da ministro dell'Interno, aveva scelto di adottare la linea dura nei confronti dei flussi migratori. In tal modo, infatti, il leader della Lega aveva voluto rimarcare come fino a quel momento l'Italia si fosse impegnata fin troppo verso i, a differenza di altre realtà del Vecchio Continente che avevano fatto poco o nulla. Nel mirino dell'ex responsabile del Viminale era finita, ad esempio, la. Nel corso del G6 tenutosi a Monaco di Baviera, il ministro dell'Interno tedesco Horstha rilasciato delle brevi dichiarazioni che sono destinate a fare rumore....

