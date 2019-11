Krista Vernoff | showrunner di Grey’s Anatomy | prepara per ABC un drama su Erin Brockovich

Grey's Anatomy 16 - Krista Vernoff sulla gravidanza di Amelia Shepherd : 'Non sarà facile' : Giovedì notte, in America, è andata in onda l'attesissima season premiere di Grey's Anatomy 16. Una puntata a lungo attesa che non ha deluso le aspettative del pubblico introducendo numerose storyline tutte da scoprire. In particolare, grande risalto ha avuto la trama che ha coinvolto Amelia Shepherd. La dottoressa, proprio negli ultimi minuti della puntata, ha scoperto di essere in dolce attesa. Una rivelazione del tutto inaspettata che ha ...