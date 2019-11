Il futuro è adesso | Iniesta non si nasconde | “vorrei diventare allenatore | le mie squadre

Fonte : sportfair

(Di venerdì 1 novembre 2019) Il centrocampista spagnolo ha rilasciato una lunga intervista in cui ha ammesso di volerinLa fine della carriera da giocatore si avvicina, ma un’altra dapotrebbe cominciare molto presto. Andressembra avere le idee molto chiare sul proprio, il suo desiderio sarebbe quello di sedersi un domani in panchina, per insegnare quanto imparato nel corso della sua crescita. AFP PHOTO / Pau Barrena Intervistato ai microfoni di Marca, Don Andres ha ammesso: “sì, mi piacerebbe provare ad allenare, ma per ora penso ancora a giocare. Perposso dire che vorrei, per ora però ho la testa per giocare, per cercare di mantenere l’illusione e il desiderio di rimanere in campo. Da lì vedremo, ma è qualcosa che penso di poter provare. Ho imparato molte cose durante la mia carriera dai diversi allenatori ...

LegaSalvini : REGIONALI UMBRIA, LA RIVINCITA DI SALVINI: «IL COLLE ADESSO RIFLETTA, GOVERNO SENZA FUTURO» - AssuntaAccetto1 : RT @claudio_2022: Hanno strumentalizzato di tutto, anche anime innocenti, per portare questo paese ad un futuro di squallido pudore. E se n… - daniale64 : @CarloCalenda Io invece penso che FI sarebbe confluito nel governo leghista, e il PD sarebbe andato in pezzi comunq… -