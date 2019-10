Savoini e D' Amico? Polli lasciati correre in libertà Avvisai Salvini Il

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 31 ottobre 2019) “Che cosa penso dell’incontro al Metropol?e D’sono due sprovveduti avvicinati da mediatori d’affari che li immaginavano dotati di poteri magici. Altri pensavano che arrivassero fino a. Figurarsi. Però, ogni loro passo era monitorato, eranoin libertà”. Lo dice Giancarlo Giorgetti, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Conte I, in un’anticipazione del nuovo libro di Bruno Vespa “Perché l’Italia diventò fascista (e perché il fascismo non può tornare)”, in uscita il 6 novembre.E voi?, chiede Vespa: “Avevo informatoe lo avevo messo in guardia. Ma lui, in assoluta buona fede, riteneva che fossero simpatici romantici assolutamente innocui, senza poter fare alcun danno”. Invece... osserva il giornalista. ...

PaoloBersani : RT @PaoloBersani: @Agenzia_Ansa @unomattina @tg2rai @adnkronos @fattoquotidiano Con buona pace dell'amico di #Savoini, quello della #Ocea… - PaoloBersani : RT @PaoloBersani: @tg2rai @Agenzia_Ansa @unomattina @adnkronos @vitaindiretta Con buona pace dell'amico di #Savoini, quello della #OceanVik… - AFMzt : @DarioSegreto_ @LadyMouse79 Nel mio Salento anni '60 questa festa, con bambini che fanno 'dolcetto o scherzetto' c'… -