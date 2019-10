Nicola Zingaretti | Il Pd va rifondato | basta egoismi e conflitti interni

Nicola Zingaretti in bilico - la scalata renziana al Pd : verso un nuovo segretario del partito : Nicola Zingaretti è un segretario in bilico. Il suo ruolo di segretario del Pd è praticamente finito, è solo una questione di tempo. Prima o dopo il voto in Emilia salterà. A farlo traballare non è Matteo Renzi ma i renziani che sono rimasti nel partito come Luca Lotti e Lorenzo Guerini che, rivela

Fabio Rampelli : "Perché Nicola Zingaretti è segretario del Pd" : Non è molto chiara la logica secondo la quale ora Nicola Zingaretti chiede di tornare al voto, se non, forse, una vendetta su Matteo Renzi. A Palazzo, girano diverse voci. Secondo Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, "il problema è che quello non è il posto di Zingaretti, ci si è trovato per caso: n

Nicola Zingaretti : "Ogni picconata al Pd è un favore a Salvini" : “Il Pd si conferma in Umbria come il pilastro, il baluardo per fermare la destra. Ogni picconata al Pd è un favore a Salvini, ogni azione per destrutturare il Pd è un favore alle destre”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a SkyTg24.Zingaretti continua: “Non voglio andare al voto e farò di tutto per dare vita a questo governo”. Il leader del Pd però specifica: “La ...

Umbria - Nicola Zingaretti difende il risultato : "Pd unico pilastro contro Salvini". E dà la colpa a Renzi : Le elezioni regionali in Umbria sono state una Caporetto per la coalizione giallorossa. Che adesso deve raccogliere i cocci, dopo una sconfitta che fa malissimo al M5s. Ma fa male anche a un Pd che appare impotente di fronte all'avanzata del centrodestra a trazione salviniana. Lo sa bene il segretar

Vittorio Feltri contro Nicola Zingaretti : "Un poveretto - specie di personaggio preistorico" : Che la politica sia scaduta come una mozzarella ormai rancida non è una novità. Tuttavia non pensavamo che Zingaretti, per quanto personaggio di basso livello culturale, allo scopo di polemizzare con un avversario, Salvini, arrivasse a dargli dell' ubriacone solo perché questi non ha fatto mistero d

Matteo Renzi - colpo gobbo in Lazio : chi passa con Italia Viva. Fonti-Pd : "Nicola Zingaretti furibondo" : Altri due colpi nella campagna acquisti di Matteo Renzi. Due colpi che, riferisce Il Tempo, fanno montare la rabbia del segretario Pd, Nicola Zingaretti. Già, perché i due cambi di casacca avvengono nel feudo del segretario democratico, quel Lazio di cui è governatore. In quel Lazio dove ancora non

Nicola Zingaretti contro Renzi : “Il governo è per i cittadini - non per eleggere il Capo dello Stato” : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha parlato ai microfoni di Rtl e non ha mancato di incalzare Matteo Renzi: "Un governo sta in piedi se produce risultati, sul lavoro e sull'economia, sulle risposte ai cittadini e non può limitarsi ad arrivare al 2023, per votare il nuovo presidente della Repubblica" ha detto.Continua a leggere

Sondaggio : Nicola Zingaretti leader per il 46% degli elettori del centrosinistra : Secondo un Sondaggio Emg Acqua presentato ad Agorà, su Raitre, tra gli elettori di centrosinistra il 46% degli intervistati sceglie Nicola Zingaretti come leader di un’eventuale coalizione di centrosinistra. Segue Giuseppe Conte con il 25%, Matteo Renzi al 19% e Bersani al 7%.Per lo stesso Sondaggio, se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito con il 33,6%, seguono il Pd al 19,4 e il M5S al 17,5%. Poi Fratelli D’Italia ...

Nicola Zingaretti e Dario Franceschini d'accordo : "Se non si cambia - questo sarà l'ultimo governo Conte" : Per Nicola Zingaretti l'esecutivo giallo-rosso non è ancora al sicuro. Le liti sulla manovra sono sempre dietro l'angolo. Per i dem, infatti, Matteo Renzi non ha ancora gettato la spugna e darà sicuramente filo da torcere al Pd che non si può permettere di farsi trovare impreparato. "Ragazzi - ha sp

Nicola Zingaretti : “Non voglio andare al voto - ma restiamo al governo solo finché è utile al Paese” : "Non dobbiamo lasciare che il surplus di polemiche metta in discussione la credibilità del governo. Il famoso futuro migliore non si garantisce con le chiacchiere, ma con i fatti", commenta il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, in merito alla manovra e alle tensioni interne alla coalizione giallorossa.Continua a leggere

Matteo Renzi ai senatori di Forza Italia : "Nicola Zingaretti pronto a staccare la spina" : Le voci a Palazzo Madama girano in fretta. Nella mattinata di martedì 22 ottobre, nella Sala Garibaldi mentre si discuteva il dl imprese, si formava una calca di senatori di Forza Italia attorno a Matteo Renzi. L'ex premier - è quanto appreso dall'Adnkronos - oltre a ribadire l'appello lanciato dall

Nicola Zingaretti - il retroscena dem : voto dopo la manovra e Conte candidato premier : Matteo Renzi e Luigi Di Maio ingombrano troppo e così dal Pd cresce la tentazione di staccare la spina. Un'idea, quella di andare al voto dopo la manovra, appoggiata anche da Giuseppe Conte. Ciò spiegherebbe il retroscena, filtrato dal Nazareno, di tornare alle urne in coalizione con i Cinque Stell

Non è l'Arena - Nicola Zingaretti da Massimo Giletti : "Gli italiani non sono cogli***. Cosa dobbiamo fare" : Nicola Zingaretti è scatenato da Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7 e si lascia sfuggire anche una parolaccia: "Non si può andare avanti con litigi continui. Gli italiani non sono cogli***. Bisogna rispettare gli accordi". E' irritato il segretario del Pd: "Io ero il più scettico a fare questo g

Nicola Zingaretti - patto segreto tra M5s e Lega in Lazio : perché il segretario può saltare : Qui trema Nicola Zingaretti. Prendono piede le voci che arrivano dalla regione Lazio, che danno conto di un accordo segreto tra M5s e Lega per sfiduciare il governatore, che è il segretario del Pd. A rivelare il patto che potrebbero farlo saltare è stato il capogruppo della Lega, Angelo Tripodi, che