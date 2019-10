Nel terzo trimestre di quest’anno i ricavi di Facebook sono aumentati del 29 per cento

Deutsche Bank - rosso di 859 milioni Nel terzo trimestre : Perdite in crescita a 3,87 miliardi di euro contro i 692 milioni di utili del 2018 e ricav in calo del 15% a 5,26 miliardi. La banca è nel vivo di un pesante piano di ristrutturazione

Basket - Eurolega 2019-2020 - 5a giornata : Olimpia Milano di sostanza a Berlino - vittoria con recupero Nel terzo quarto e controllo nell’ultimo : Arriva il quarto successo consecutivo per l’Olimpia Milano in quest’edizione di Eurolega, nella prima delle due metà del doppio turno che questa settimana interesserà tutti i club della massima manifestazione continentale. L’A|X Armani Exchange di Ettore Messina batte con il punteggio di 78-81 l’Alba Berlino, in una partita non delle più belle, ma conquistata con la sostanza e con un rientro di valore assoluto nel terzo quarto. Per ...

Basket - Eurolega 2019-2020 - 5a giornata : Olimpia Milano di sostanza a Berlino - vittoria con recupero Nel terzo quarto e controllo nell’ultimo : Arriva il quarto successo consecutivo per l’Olimpia Milano in quest’edizione di Eurolega, nella prima delle due metà del doppio turno che questa settimana interesserà tutti i club della massima manifestazione continentale. L’A|X Armani Exchange di Ettore Messina batte con il punteggio di 78-81 l’Alba Berlino, in una partita non delle più belle, ma conquistata con la sostanza e con un rientro di valore assoluto nel terzo ...

Ricavi da record per Alphabet Nel terzo trimestre 2019 : Alphabet ha annunciato i risultati fiscali del terzo trimestre del 2019, periodo nel quale il colosso statunitense ha fatto registrare Ricavi per 40,5 miliardi di dollari L'articolo Ricavi da record per Alphabet nel terzo trimestre 2019 proviene da TuttoAndroid.

Surf - Meo Rip Curl Pro Portugal 2019 : Italo Ferreira si impone nell’arena di Supertubos - Leonardo Fioravanti eliminato Nel terzo round : La decima e penultima tappa del Championship Tour 2019 di Surf ha chiuso i battenti e come sempre è stato grande spettacolo. Nell’arena di Supertubos, a Peniche, si è consumato l’atto conclusivo del Meo Rip Curl Pro Portugal 2019 che metteva in palio punti importanti in chiave titolo mondiale e quanto avvenuto ha il sapore del già visto e sentito. Sì, perché il brasiliano Italo Ferreira ha replicato il successo dell’anno ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2019 : Ondra e Seo vincono il trofeo Nel lead - Ghisolfi terzo a Inzai : Adam Ondra e Chaeyhyun Seo hanno vinto la Coppa del Mondo 2019 di Arrampicata sportiva per quanto riguarda il lead (la specialità tecnica). I risultati dell’ultima tappa stagionale andata in scena a Inzai (Giappone) non hanno mutato la classifica generale nelle parti alte, il fuoriclasse ceco e la sudcoreana possono festeggiare il trofeo e guardare con ottimismo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove questo sport farà il proprio debutto a ...

LIVE Berrettini-Thiem - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 6-3 5-7 3-2 - si seguono i servizi Nel terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Sbaglia di dritto Berrettini 15-0 Primo punto del game di Berrettini 3-3 Chiude il game con il nono ace Thiem 40-0 Sempre in spinta Thiem con il dritto, chiude a rete il punto 30-0 Comanda con il dritto Thiem 15-0 Prima esterna di Thiem 3-2 Berrettini, bravissimo Matteo che recupera da 0-30 e chiude abbassando la traiettoria della palla una volta visto che Thiem da tre metri fuori dalla ...

Inter verso il pienone con il Barça : aperto il terzo aNello : Martedì 10 dicembre alle ore 21 andrà in scena la 6^ giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2019/20: a distanza di un anno, i nerazzurri ospiteranno nuovamente al Meazza il Barcellona. Per il big match contro i blaugrana, che preannuncia un pubblico delle grandi occasioni, proseguono le vendite con l’apertura del terzo […] L'articolo Inter verso il pienone con il Barça: aperto il terzo anello è stato realizzato da Calcio ...

Tesla - In utile Nel terzo trimestre : La Tesla torna a registrare a sorpresa un utile trimestrale. Tra luglio e settembre, infatti, la Casa californiana è riuscita a segnare un significativo profitto a dispetto delle attese del mercato sull'ennesima perdita di bilancio.Un forte calo dei costi operativi. In dettaglio, il trimestre è stato chiuso con un utile netto di 143 milioni di dollari, pari a 78 centesimi di dollaro per azione, mentre gli analisti di Wall Street si aspettavano, ...

MotoGp - Rins bacchetta la Suzuki : “bisogna migliorare in qualifica. Il mio obiettivo? Arrivare terzo Nel Mondiale” : Il pilota spagnolo ha parlato del livello raggiunto dalla sua moto, sottolineando come non basti per lottare con i migliori Un inizio positivo con la vittoria di Austin, seguita successivamente da numerosi problemi che hanno spinto la Suzuki sempre più giù, fatta eccezione per il successo all’ultima curva arrivato a Silverstone. Alex Rins suona la carica in questo finale di stagione, chiedendo al proprio team di risalire la china, ...

Tennis - la corsa verso le ATP Finals : la situazione Nella Race. Federer avvicina il terzo posto di Medvedev - Berrettini sempre 8° : La corsa verso le ATP Finals 2019 è ormai entrata nella fase decisiva con ancora due settimane a disposizione per incamerare i punti necessari per volare alla O2 Arena di Londra. Solo i migliori otto Tennisti della stagione avranno la possibilità di giocare nel torneo dei “Grandi Maestri”, che a partire dal 2021 andrà in scena in Italia e più precisamente a Torino. Il Bel Paese però sogna ad occhi aperti di tornare ad essere ...

Tennis - la corsa verso le ATP Finals : la situazione Nella Race. Federer avvicina il terzo posto di Medvedev - Berrettini sempre 8° : La corsa verso le ATP Finals 2019 è ormai entrata nella fase decisiva con ancora due settimane a disposizione per incamerare i punti necessari per volare alla O2 Arena di Londra. Solo i migliori otto Tennisti della stagione avranno la possibilità di giocare nel torneo dei “Grandi Maestri”, che a partire dal 2021 andrà in scena in Italia e più precisamente a Torino. Il Bel Paese però sogna ad occhi aperti di tornare ad essere ...

LIVE Berrettini-Edmund - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 3-2 - break di vantaggio per il romano Nel terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Sbaglia con il dritto Edmund in uscita dal servizio 30-15 Aggredisce con la risposta Berrettini e poi chiude di dritto 30-0 Splendido punto vinto da Edmund, che riesce a vincere il duello a rete 15-0 Prende la rete Edmund e ottiene il punto 4-2 Berrettini, che con una prima vincente tiene agilmente la battuta 40-15 Dritto lungolinea di Edmund che sorprende Berrettini, il quale non trova ...

LIVE Berrettini-Edmund - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 2-1 - break del romano Nel terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Perde il controllo del rovescio Berrettini 40-15 Sbaglia il dritto in avanzamento Berrettini, mettendolo in rete 40-0 Settimo ace per Berrettini 30-0 Servizio vincente di Berrettini 15-0 Berrettini controlla lo scambio con il dritto e si prende il punto 2-1 break BERRETTINI! Il romano sfonda lentamente la resistenza di Edmund, e grazie al dritto si porta realmente in vantaggio nel ...