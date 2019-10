Meg Ryan tornata single | addio al cantante John Mellencamp

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Meg. Dopo 8 anni di legame sentimentale, non senza problemi, la fidanzatina d'America e ilsi sono detti. I due si erano fidanzati ufficialmente un anno fa, ma non avevano ancora deciso la data delle nozze. A dare la notizia è stato il sito di gossip Radaronline che racconta di una lite furibonda tra i due con urla e accuse reciproche. I due si erano frequentati per quattro anni dal 2010 prima di una improvvista e netta rottura. Nel 2017 la riappacificazione tanto da decidere di convolare a nozze. Era stata la stessa attrice ad annunciarle, postando un disegno sul suo profilo Instagram. Per si sarebbe trattato del secondo matrimonio. Per il cantautore del quarto.

