Manovra | Conte | il carico fiscale non aumenta

Manovra - Conte convoca Cgil - Cisl e Uil : 18.06 Il premier Giuseppe Conte ha convocato i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil lunedì 4 novembre alle 19 a palazzo Chigi sulla legge di bilancio. Saranno presenti anche i ministri dell'Economia e del lavoro, Roberto Gualtieri e Nunzia Catalfo.

Manovra - per le pensioni spunta la rivalutazione al 100% : fino a 4 volte la minima. Conte : «No nuove tasse - è redistributiva» : spunta anche la rivalutazione al 100% delle pensioni nella nuova bozza della legge di bilancio: arrivano sei scaglioni con differenti aliquote, che partiranno dal 100% per i redditi fino a 4 volte il...

Conte : gambe corte per bugie su Manovra : 12.14 "Ho letto molte ricostruzioni non corrispondenti alla realtà sulla Manovra, sul fatto che aumenta la pressione fiscale complessiva. Le bugie hanno le gambe corte". Così il premier Conte parla della legge di Bilancio, per poi aggiungere: "Gli italiani vedranno se sarà abolito o meno il superticket, se ci sarà qualche decina di euro in più in busta paga,se le partite Iva vedranno confermato il regime forfettario. E' una Manovra fortemente ...

Manovra 2020 - via libera Governo/ Cartine - Plastic e Sugar tax : ma Conte "meno tasse" : Manovra 2020, via libera del Governo Pd-M5s: Plastic, Sugar tax, mini tassa di 0.005 euro su Cartine e i filtri tabacchi. Conte però rilancia 'meno tasse'

Manovra - spese sanitarie detraibili solo se pagate con carte o bancomat. Conte : impegno a chiudere oggi : «oggi continuiamo con la Manovra, la stiamo costruendo su meno tasse, meno burocrazia, meno evasione, e allo stesso tempo più soldi a famiglie, lavoratori e imprese». Lo ha detto...

Manovra - Conte : chiudiamo oggi - è impegno : 13.52 "oggi ci vediamo e chiudiamo la Manovra, è un impegno": così il premier all'Ance ricordando il summiti in programma. Gli fa eco il ministro dell'Economia Gualtieri:nell'attuale "fase di rallentamento dell'economia, non possiamo fare una Manovra restrittiva",quindi "abbiamo fatto una Manovra espansiva e per questo abbiamo deciso di usufruire al massimo della flessibilità prevista dalle regole. Alla Ue abbiamo detto con chiarezza che le ...

Manovra - Conte : “Oggi chiudiamo”. Ma Di Maio solleva i temi partite Iva e Radio Radicale : Si tratta ancora sulle partite Iva. Mentre si iniziano a definire anche i dettagli della prima Manovra giallorossa, l’ultimo miglio sembra essere la difesa di professionisti, autonomi e piccole imprese, diventata cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle che punta a mantenere inalterata la flat tax al 15% introdotta quando erano al governo con la Lega. Di questo si discuterà nel vertice di maggioranza convocato alle 15.30 a Palazzo Chigi per ...

Rischio voto - tregua sulla Manovra : Conte e Pd frenano Di Maio : La ricreazione è finita, ma la campanella non l'ha suonata Giuseppe Conte ma ciò che ieri, a margine del vertice di maggioranza, raccontavano coloro che poche ore prima avevano...

Manovra - iniziato il vertice di maggioranza : Conte riunito con Di Maio e Franceschini : A due giorni dalla sconfitta in Umbria, la maggioranza di governo torna a sedere attorno a un tavolo. Lo fa a Palazzo Chigi dove è in corso il vertice sulla legge di bilancio. La riunione sulla Manovra è presieduta dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, affiancato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Sono presenti per il Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Riccardo Fraccaro, e il ...

Piccole imprese - Conte : “Burocrazia toglie il sonno - in arrivo codici per semplificare. In Manovra profluvio di tasse? Propaganda falsa” : “C’è una certa Propaganda che descrive la manovra come profluvio di balzelli e nuove tasse che colpiscono categorie come la vostra. Basta ripetere delle affermazioni per renderle vere e questo mi dispiace. Si dice che il governo vuole colpire voi, partite Iva e professionisti. Falso. Si afferma che abbiamo tassato il contante. Falso. Si afferma che abbiamo tassato acqua minerale e merendine. Falso. Che abbiamo tassato la benzina. ...

Conte in Umbria : "Sarà una Manovra redistributiva. Nessuna nuova tassa" : Il premier Giuseppe Conte e i leader di maggioranza sono oggi in Umbria, a Narni, per le battute finali in vista del voto regionale di domenica 27 ottobre. Un voto che vede il centrosinistra sfavorito contro il centrodestra unito a trazione leghista ma che in ogni caso secondo Conte non intaccherà le sorti del governo (altra cosa sarebbe forse una batosta in Emilia-Romagna). ...

Umbria - elezioni : Conte - Di Maio e Zingaretti insieme. Il premier : «La Manovra è redistributiva» : E alla fine foto fu. Non è quella di Vasto (Vendola-Bersani-Di Pietro), né quello di piazza Santi Apostoli con Prodi. E' la foto di Narni, quella che immortala il nuovo...

In Umbria Conte tra elezioni e Manovra economica : Conte: ufficialmente a Narni si parla di "incontro con la stampa sulla manovra economica", ma a vedere e sentire i leader del governo.

Conte : Manovra fortemente redistributiva : 13.04 "E'una Manovra fortemente redistributiva.Qualcuno fa propaganda, dicendo che introduce nuove tasse per gasolio, benzina,sul contante.Falso.Introduce tasse su plastica,tabacchi, per i colossi del web,dà più soldi alle famiglie,più soldi in busta paga ai lavoratori, potenziamo la ricerca".Così il premier Conte a Narni."Abbiamo un piano anti-evasione garbato ma determinato perché tutti paghino il giusto". Sull'Umbria,sottolinea:"Non si vota ...