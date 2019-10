Il Giorno Più Bello Del Mondo | un’altra favola inoffensiva di Alessandro Siani

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 31 ottobre 2019) IlPiùDelè il quarto film diretto dall’attore e regista, nato cabarettista e riuscito, in virtù di un talento anche imprenditoriale non comune, ad affermarsi come uno dei comici di più costante successo degli ultimi anni. Al botteghino i film diottengono sempre risultati ragguardevoli, dai 15 milioni de Il Principe Abusivo e Si Accettano Miracoli ai 10 di Mister Felicità. Ne IlPiùDelè Arturo Meraviglia, scalcagnato agente di artisti dello spettacolo con un solo cliente, Gianni Pochi Pochi (Giovanni Esposito), comico la cui specialità è quella di non far ridere mai. Arturo vorrebbe rimettere in piedi il teatro in cui il padre Cosimo (Enrico Iannello), impresario vero, ottenne enormi successi. La fortuna è dalla sua parte, sotto forma di eredità del defunto zio d’America. Che non consiste in un lascito in denaro ...

ilpost : Domani sarà il suo ultimo giorno come speaker della Camera bassa del parlamento britannico. Nessun ORDER! sarà mai… - SalernoSal : Poi un giorno nel paese con il più alto tasso di evasione fiscale e con criminalità organizzata, le forze democrati… - BenjieFede : Il nostro nuovo album #GoodVibes è primo in classifica negli album più venduti in Italia ???????? GRAZIE DI CUORE A VO… -