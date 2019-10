Uomini e Donne | Ida sui social con Guarnieri | ' Decidere il finale'

Uomini e Donne in onda oggi il trono over : forte lite tra Pamela ed Enzo - la scelta inaspettata : Continuano le discussioni tra le dame e i cavalieri del programma.

Uomini e Donne trono over anticipazioni - Gemma si consola con un cavaliere più giovane : Sabato 26 ottobre si è tenuta un'altra avvincente registrazione di Uomini e Donne incentrata sul chiacchieratissimo trono over. Oltre agli aggiornamenti su Ida e Riccardo, i quali sono tornati a frequentarsi nonostante alcune lamentele da parte della parrucchiera, Gemma ha ricevuto l'ennesima delusione. Nel dettaglio, la Galgani è stata definitivamente 'scaricata' da Jean Pierre. A riportare queste informazioni in anteprima è stato il sito web ...

È successo! Enzo e Pamela - ancora loro. Ma stavolta quello che fanno “sbanca” Uomini e Donne : Durante la puntata di ieri di ‘Uomini e Donne’ riguardante il Trono Over, Ida e Riccardo hanno finalmente detto stop ai litigi e si sono baciati più volte in studio. Gemma ha invece manifestato la sua insofferenza nei confronti di Jean Pierre, il quale secondo lei ha avuto un comportamento inadeguato, e Barbara ed Armando hanno dato vita a diversi diverbi. Poi la puntata si è conclusa con momenti di difficoltà da parte di Pamela ...

Uomini e Donne oggi - scintille tra Pamela ed Enzo : poi arriva la scelta : Uomini e Donne oggi, continuano le discussioni tra Pamela ed Enzo oggi a Uomini e Donne va in onda la continuazione del Trono Over. Abbiamo lasciato dame e cavalieri discutere animatamente in studio. Scendendo nel dettaglio, Ida e Riccardo hanno messo fine alle continue discussioni, con diversi baci al centro dello studio. Gemma è rimasta […] L'articolo Uomini e Donne oggi, scintille tra Pamela ed Enzo: poi arriva la scelta proviene da ...

Uomini e Donne - Beatrice Valli e Marco : svelata la data delle nozze : Beatrice Valli e Marco Fantini di Uomini e Donne si sposano: ecco quando In queste ultime ore Marco Fantini ha pubblicato direttamente sul suo profilo personale instagram una lettera che ha ricevuto dalla sua fidanzata Beatrice Valli. In questo lungo e romantico messaggio in cui l’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne ha rivelato ancora una volta tutto il suo amore nei suoi confronti, ha anche fatto un’altra ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri insieme sui social dopo l'uscita da Uomini e Donne : Sono passate alcune settimane da quando Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno lasciato insieme gli studi di Uomini e Donne e, solo dopo la messa in onda della puntata che raccontava l’epilogo della storia d’amore, i due si sono mostrati felici sui social. La coppia, che ha appassionato il pubblico di Canale 5 con una storia che è stata costellata da continui colpi di scena, liti, riappacificazioni, addii che sembravano essere definitivi ...

Fiori d’arancio a Uomini e Donne : “C’è la data”. Una sorpresa per tutti : “Per sempre noi” : Beatrice Valli e Marco Fantini si amano alla follia e dalla loro unione è nata una bambina, Bianca. I due hanno inoltre annunciato qualche tempo fa la volontà di sposarsi per rinforzare ancora di più il loro rapporto. Ed ora giungono anche interessanti dettagli sulla data del fatidico sì. La ragazza ha voluto scrivere una lettera d’amore al futuro marito e quest’ultimo ha pubblicato alcuni stralci della stessa sul suo profilo Instagram, non ...

Anticipazioni Uomini e Donne : una coppia lascia il Trono Over oggi : Pamela Barretta e Enzo Capo lasciano il Trono Over di Uomini e Donne La puntata del mercoledì di Uomini e Donne chiuderà il cerchio su Pamela Barretta e Enzo Capo. La coppia continuerà a discutere in studio, la dama pugliese racconterà quanto il cavaliere partenopeo sia geloso di lei al punto che dopo ogni uscita con gli amici lei deve mandargli un video per appurare che è tornata a casa. Il cavaliere si infurierà a UeD per una segnalazione. ...

Anticipazioni Uomini e donne del 30 ottobre - Enzo a Pamela : 'Stai cercando scuse' : Andrà in onda oggi 30 ottobre la terza e ultima puntata settimanale dedicata al Trono Over di Uomini e donne. Archiviate le emozioni per il ritorno di fiamma di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che hanno deciso di concedersi un'altra possibilità, la parola passerà a Enzo Capo e Pamela Barretta. Dama e cavaliere siederanno al centro dello studio confrontarsi sulla gelosia di lui, evidenziata anche durante l'ultima sfilata trasmessa su Canale 5. ...

Uomini e Donne - Irene : dopo Luigi trova rifugio al fianco di Giordano : Uomini e Donne, Irene: dopo Luigi trova rifugio al fianco di Giordano. Serata milanese Pochi giorni fa si è consumato lo strappo definitivo tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex tronista di Uomini e Donne che con un paio di Stories su Instagram ha dichiarato ai suoi fan che […] L'articolo Uomini e Donne, Irene: dopo Luigi trova rifugio al fianco di Giordano proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - Armando attacca Barbara : Sei sola. E la dama s'infuria : Nella nuova puntata di Uomini e donne, trasmessa nel pomeriggio di questo martedì 29 ottobre, si è assistito ad un inaspettato scontro di fuoco che ha visto protagonisti Barbara De Santi, Armando Incarnato, l'opinionista Gianni Sperti e il pubblico presente in studio. Il motivo dell'acceso confronto risiede in un attacco che Sperti ha lanciato in puntata alla dama Barbara, accusandola cioé di pubblicare post sui social al mero scopo di criticare ...

