Un figlio porta la mamma nella casa di riposo e quando va a trovarla lei gli dice una

Le Iene - lo scherzo a Tina Cipollari : “Tuo figlio pieno di debiti per le corse clandestine”. Lei : “Sto morendo. Lo voglio portare in riformatorio. Chiamo i carabinieri” : “Le Iene” hanno fatto passare una brutta giornata a Tina Cipollari, l’opinionista di Uomini e Donne a cui hanno fatto credere che il figlio Matias (complice della trasmissione di Italia 1) fosse coinvolto in un giro di corse clandestine con la sua minicar. Tutto è iniziato con una chiamata arrivata alla Cipollari da un’officina (anch’essa complice) in cui il ragazzo ha fatto modificare il motore della macchina, ...

Il calcio affare di famiglia : Pioli porta con sé il figlio in panchina. Come Ancelotti : Stefano Pioli si è insediato sulla panchina del Milan e ha voluto con lui il figlio Gianmarco. Ha 26 anni e ricoprirà il ruolo di match analyst. Si occuperà, in pratica, dei video e delle riprese dall’alto per analizzare gli allenamenti e le partite. Non è certo l’unico per il quale si possa parlare di calcio Come di un affare di famiglia, scrive Il Giornale. Nel Napoli, accanto a Carlo Ancelotti, c’è il figlio Davide, 30 anni, vice ...

Visite fiscali : lavoratore assente per aver portato figlio in ospedale può essere multato : Il lavoratore assente dal posto di lavoro per malattia e, quindi, soggetto alla cosiddetta visita fiscale ha il diritto di accompagnare il figlio minore al pronto soccorso, dato il carattere d'urgenza della situazione, ma è tenuto ad avvisare il proprio datore di lavoro se si allontana dall'abitazione per accompagnare il figlio alle Visite di controllo, diversamente può essere multato dal datore di lavoro stesso. Queste in sintesi le conclusioni ...

Elisabetta Gregoraci racconta l'incidente del figlio : "Ha portato un tutore per due mesi" : Al sito 'Ok Salute' la showgirl ha parlato per la prima volta dell'ansia per la salute di Nathan Falco, caduto dal...

“Troppi stranieri - non c’è integrazione” : papà marocchino porta via il figlio da una classe con un solo italiano : In un mondo sempre più o bianco o nero e sempre meno propenso ad accettare le vie di mezzo, in un mondo che vede contrapposti razzisti da una parte e buonisti dall’altra, come si può collocare un papà marocchino che ritira il figlio da una scuola di Bologna perché ci sono venti stranieri e solo un italiano? Come si colloca quello stesso papà marocchino che lamenta la mancata integrazione e le inefficienze di un asilo che ha troppi iscritti ...

Escursionista raccoglie pannolino in un sentiero e lo porta con sé per due ore. Ai genitori scrive : “Vostro figlio mi fa pena” : “Ciao! Spero tanto che tra un giorno, un mese o un anno questa foto possa arrivare a te. Mi piacerebbe davvero sapere cosa esattamente hai pensato quando tra il 10/9 e il 12/9 2019 passeggiando sul sentiero che dal centro visite del parco naturale ti porta al Lè dla Creda hai cambiato il pannolino al tuo bambino lungo il corso d’acqua. E dopo avergli pulito il sederino hai creduto che la cosa migliore da fare fosse gettare il ...

Guendalina Tavassi/ Porta il figlio Sasi a scuola - ma sbaglia giorno - Pomeriggio 5 - : Guendalina Tavassi Porta il figlio Salvatore a scuola, ma sbaglia giorno: l'ex gieffina commenta la gaffe nel salotto di Pomeriggio 5.

Non riesce a sopportare il pianto del figlio di appena un mese - giovane padre compie un gesto orribile : Un ragazzo di 18 anni padre da un mese non riusciva più a sopportare il pianto del figlio e ha compiuto un gesto orribile. Il ragazzo, il suo nome è Joshua Cooper, condivideva la sua casa con la giovanissima compagna di 17 anni con la quale aveva concepito un figlio. Il piccolo, di appena un mese, come tutti i neonati, piangeva spesso e il padre quel pianto non lo sopportava più. A un certo punto Joshua Cooper, colto da un raptus di ...

Porta il figlio a scuola per il primo giorno - ma è chiusa : vita social o patetismo? : Che bello il primo giorno di scuola di un figlio! Quanta soddisfazione c’è nel vedere i propri bimbi iniziare, da soli, ad affrontare i piccoli e grandi impegni della vita? Tanta ovviamente e in epoca di social comunicarlo agli altri diventa quasi un imperativo irrinunciabile. Ma se la comunicazione diventa spettacolarizzazione e quest’ultima diventa patetismo, c’è da fermarsi un attimo a riflettere. Che messaggio stiamo dando ...

Selfie col figlio del boss Matrone - M5S porta Salvini all'Antimafia : «Siamo rimasti allibiti per la foto, rilanciata oggi da alcuni quotidiani e siti napoletani, che ritrae Matteo Salvini con il figlio di un notissimo boss della camorra salernitana. Sarebbe...

Anticipazioni Una Vita del 7 settembre : Blanca vuole riportare subito a casa il figlio : La soap iberica Una Vita torna oggi, 7 settembre, su Rete 4, per la tradizionale puntata in onda in prima serata. L'orario sarà lo stesso delle scorse settimane: la telenovela inizierà alle ore 21:30 dopo Stasera Italia Estate, e proseguirà fino alle ore 23:30 circa. La programmazione serale si arricchirà di un nuovo appuntamento a partire dalla prossima settimana, quando le vicende di Acacias 38 verranno trasmesse sia di martedì che di ...

Mamma rapisce figlio di 6 anni per portarlo via dall’ex marito - lo uccide e si suicida : È l'orribile tragedia familiare che si è consumata a Waxahachie, capoluogo della contea di Ellis nello Stato del Texas, in Usa. Candace Harbin, 46 anni, si era separata dal marito che aveva avuto anche la custodia del loro unico figlio mentre alla donna il giudice aveva concesso solo visite limitate.\\Ha rapito il figlio di 6 anni Ollie che era stato affidato in custodia al suo ex marito dopo la loro separazione, lo ha condotto in un garage e ...

Pierluigi Diaco : “Con Alessio Orsingher l’incontro più importante della mia vita - vorrei un figlio” : Pierluigi Diaco sarà tra i protagonisti dell'autunno targato Rai. Dal 14 settembre al 7 dicembre, infatti, il conduttore sarà al timone del programma ‘Io e te di notte‘. La trasmissione, che riporterà la stessa formula che ha caratterizzato le puntate estive, andrà in onda alle ore 23:50. È un momento sereno per il conduttore sia sul lavoro che nella vita privata, come ha raccontato a ‘Tv, sorrisi e canzoni'.\\ adsensesiPierluigi Diaco ha ...

Il papà passa col rosso - il figlio di 5 anni chiama la polizia : “Dovete portarlo in galera” : È accaduto nella città di Wurzburg, in Germania, e a riportare l’episodio è stata la stessa polizia locale che ha parlato di questa particolare telefonata con un bambino di appena cinque anni consapevole dell’errore di suo padre alla guida e che quindi non ha esitato a chiedere per lui l’arresto. A raccontare il curioso episodio è stata la stessa polizia locale, che sulla sua pagina Facebook ha riportato le parole di questo piccolo cittadino ...