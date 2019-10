Sondaggi Ixè | “Cala la fiducia in Conte | aumenta quella in Salvini e nella Meloni Dopo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Cala lanel premier Giuseppe(dal 43 al 41%); crescein Matteo(dal 34 al 36%) e in Giorgia(dal 31 al 32%).le elezioni in Umbria e la sconfitta della coalizione Pd-M5s, si accorcia la distanza nel gradimento dei leader tra il presidente del Consiglio e il leader del Carroccio. E’ questa la fotografia dell’ultima rilevazione dell’istituto Ixè per Cartabianca (Rai3). In confronto al 22 ottobre scorso, in terza posizione rimane il segretario Pd Nicola Zingaretti che guadagna un punto (dal 25 al 26%), restando però dieci punti dietro il leghista. Quarto Luigi Di Maio stabile al 25%. In coda Silvio Berlusconi che guadagna un punto (dal 21 al 22%) e Matteo Renzi che sale di due punti (dal 12 al 14%). Per quanto riguarda invece i partiti, la Lega si conferma il primo partito con il 30,9% dei consensi, in crescita dello 0,4 ...

