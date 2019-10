Sofija Milosevic è la nuova fiamma di Luka Jovic? Un indizio social li inchioda

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Marco Gentile L'ex fidanzata di Adem Ljajic, Sofia, sarebbe ladell'attaccante del Real Madridnonostante l'affermazione di qualche tempo fa della modella: "Basta calciatori", attaccante del Real Madrid e della nazionale serba, ha da poco chiuso la sua relazione con Andjela Matinasevic. La stessa modella ha confermato la fine della relazione con il padre di suo figlio: "Gli auguro ogni bene, in ogni ambito della sua vita, perché è il padre di mio figlio. Ci siamo lasciati ma posso dire che ricevo regolarmente sue videochiamate perché è a Madrid. Viene spesso a trovare nostro figlio, è un padre prudente e buono, e questa è la cosa più importante. Esco con lui per un drink o andiamo tutti a cena". La Manitasevic ha poi chiuso tagliando corto sui rumors che vorrebbero il suo ex compagno già in unarelazione con...

nijeusoldimasve : tutti che parlano di Sofija Miloševic che sta con Luka ma nessuno che dice che lei ci ha provato con Ante ???? -