OneDrive per Windows 10 si aggiorna | supporto per il tema scuro Insider

La modalità scura di Microsoft OneDrive è finalmente in roll out per alcuni utenti Android : Dopo Microsoft Launcher 5.10 beta, la modalità scura è in fase di test anche per l'app Microsoft OneDrive. Un aggiornamento è in rilascio per alcuni utenti che possono testare la nuova modalità scura su Android. La funzionalità sembra essere in fase di test A/B nella build 5.41.2 per alcuni utenti sia nelle build stabili che beta su dispositivi che eseguono Android 10. L'articolo La modalità scura di Microsoft OneDrive è finalmente in roll out ...