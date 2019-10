Malcuit | intervento “perfettamente riuscito” Tornerà a marzo

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Ci rivediamo in campo aperfettamente riuscito, stamattina, per Kevin. Il difensore – si legge nel comunicato ufficiale del Napoli – si è sottoposto all’operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro presso la Clinica Villa Stuart di Roma. L’, perfettamente riuscito, è stato effettuato dal Professor Mariani con la presenza del Responsabile Sanitario del Napoli Dott.Raffaele Canonico.si era infortunato durante il match Spal-Napoli di domenica scorsa. Dovrebbe tornare in campo non prima di. L'articolo“perfettamente riuscito”.ilNapolista.

sscnapoli : ?? #Malcuit operato a Villa Stuart. Intervento perfettamente riuscito. Forza @KevzRose ???? ???? - salottocalcio : #Napoli, intervento riuscito per #Malcuit #SerieA - 100x100Napoli : Ufficiale – Malcuit operato a Villa Stuart: intervento perfettamente riuscito -