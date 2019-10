I dipendenti in rivolta contro Zuckerberg | Stop post a pagamento

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) «Siamo orgogliosi di lavorare qui. Ma abbiamo paura che i progressi fatti negli ultimi due anni vengano cancellati. Libertà di espressione e libertà di pagare per dire ciò che si vuole non sono la stessa cosa». Sono rispettose ma nette le parole scelte da alcune centinaia didi Facebook nella lettera aperta indirizzata al loro capo, Mark. La questione al centro di questa prima (seppur contenuta)interna è la stessa per cui il fondatore del gruppo è stato messo sotto torchio qualche giorno fa dalla deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez (con una performance diventata virale) e ancor prima dalla candidata dem alla presidenza Usa Elizabeth Warren: la possibilità, per i politici, di pubblicare sul social network annunci adal contenuto palesemente falso.Una pratica impossibile fino a un mese fa, ma diventata lecita con il cambio di regole ...

