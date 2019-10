Di Maio | Gli accordi con la Libia migliorabili ma vanno rinnovati Deputati

Governo - Fassina : “Di Maio contro Radio Radicale? Immorale creare conflitto con terremotati. Destini a loro fondi per gli F35” : “Di Maio ha detto che vuole dare ai terremotati i soldi destinati a Radio Radicale? Non sono d’accordo e trovo Immorale mettere in conflitto Radio Radicale, che svolge un servizio fondamentale per la nostra democrazia, e i terremotati, che vanno aiutati con quantità di risorse decisamente più rilevanti rispetto a quelle che assorbe Radio Radicale”. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di LeU, Stefano Fassina, ...

Di Maio : "Gli accordi con la Libia possono essere migliorati ma una riduzione dell'assistenza italiana significherebbe più partenze e più tragedie in mare" : Al question time il ministro degli Esteri propone la convocazione della commissione italo-libica per valutare eventuali future modifiche ma intanto il Memorandum verrà confermato. Lamorgese riferirà la prossima settimana alla Camera

Migranti - Di Maio a Boldrini : “Interrompere accordo Libia sarebbe vulnus politico. Modificheremo in meglio il memorandum” : “Il governo intende lavorare per modificare in meglio i contenuti del memorandum d’intesa con la Libia, con particolare attenzione ai centri e alle condizioni dei Migranti. Ma un’eventuale denuncia del memorandum rappresenterebbe un vulnus politico in una fase già delicata. Lavoriamo per migliorarlo”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio risponde a un’interrogazione parlamentare della deputata Pd Laura ...

Migranti - Di Maio : “Memorandum con la Libia può essere modificato e migliorato - ma sarebbe dannoso interromperlo” : “Il Memorandum con la Libia può essere modificato e migliorato, ma è innegabile come abbia ridotto arrivi e morti in mare”. Lo ha detto Luigi Di Maio alla Camera dei deputati. Rispondendo al question time alla deputata di LeU Laura Boldrini che ha chiesto al governo di non rinnovare l’accordo firmato con Tripoli il 2 febbraio 2017 in materia di gestione dei flussi migratori, il ministro degli Esteri è stato netto: “Una ...

Maurizio Costanzo Show - Di Maio : 'Orogoglioso di Conte' e il pubblico rumoreggia : Luigi Di Maio è stato ospite nel corso della prima puntata dell'edizione 2019-2020 del Maurizio Costanzo Show. La storica trasmissione Mediaset condotta dal noto giornalista è stata l'occasione in cui il ministro degli Esteri ha potuto esprimere le proprie idee con toni più distesi da quelli delle tradizionali tribune o talk Show politici. L'appuntamento è stato comunque proficuo per soffermarsi su alcuni aspetti legati all'attualità che, in ...

Governo ultime notizie : alleanza Pd-M5S - Di Maio “meglio che con la Lega” : Governo ultime notizie: alleanza Pd-M5S, Di Maio “meglio che con la Lega” Governo ultime notizie – Le attesissime elezioni regionali umbre hanno dato un esito lampante. La vittoria netta del centrodestra, a trazione Lega, che ha staccato la coalizione civica probabilmente, segna la fine dell’esperienza che a livello locale ha fatto registrare la convergenza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Donatella Tesei, ...

Maurizio Costanzo Show : Di Maio - Sgarbi e Platinette tra gli ospiti della prima puntata : Maurizio Costanzo Show Il Maurizio Costanzo Show torna nella seconda serata di Canale 5. Il nuovo ciclo di puntate del talk Show condotto da 37 anni da Maurizio Costanzo partirà eccezionalmente questa sera dopo la replica del film Titanic, di cui sarà trasmessa la prima parte (la seconda domani). Costanzo inaugurerà la stagione 2019/2020 del programma accogliendo sul palco uno dei personaggi più chiacchierati della politica attuale, a pochi ...

Umbria - Verini (Pd) : “Di Maio sbaglia a parlare di esperimento fallito. Dobbiamo ragionare insieme per competere con la destra” : “Di Maio parla di esperimento fallito in Umbria? Secondo me, sbaglia. E’ chiaro che questo esperimento, come lo chiama lui, ha avuto enormi limiti, perché pensato e partorito all’immediata vigilia della presentazione delle liste. Questo dialogo che io considero utile andava e andrebbe fatto con più tempo e approfondimento“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), il commissario ...

Elezioni Umbria - ora scatta l'assedio a Di Maio. E lui : battaglia sulla manovra : Finito al tappeto, Luigi Di Maio reagisce con la forza della disperazione. Con il Movimento ridotto in Umbria al 7,4% (un anno e mezzo fa lì aveva raccolto il 27%) e la base e gli eletti...

Di Maio : “Al governo col Pd si lavora meglio che con la Lega ma stop ad alleanze locali. Conte rilancia? Sulle Regionali decidono i territori” : Con il Pd si lavora bene. Anzi, “meglio di quanto si lavorasse con la Lega“. Ma al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che rilancia le alleanze sottolineando che per un patto come questo serve tempo la risposta del capo politico del M5s Luigi Di Maio è che “dopo uno tra i minimi storici alle Regionali, direi che può considerarsi un’esperienza chiusa”. Più precisamente, al capo del governo risponderanno ...

Di Maio vuole rivedere il patto col Pd : "Meglio che con la Lega - ma ci fa male lo stesso" : Il capo politico del M5s Luigi Di Maio dopo le elezioni in Umbria passa all'attacco e chiede una revisione del programma di...

Umbria - Di Maio : “M5s va meglio quando va da solo. Serve dettagliare di più il programma del governo” : “L’esperimento non ha funzionato”. Luigi Di Maio ha rotto il silenzio dopo la sconfitta alle elezioni Regionali in Umbria e lo ha fatto con un’intervista all’ora di pranzo a SkyTg24. “Tutta la teoria per cui si diceva che se ci fossimo alleati con un’altra forza politica saremmo stati un’alternativa non ha funzionato. Il M5s va meglio quando va da solo”. Questo però, secondo il ministro degli Esteri, non ...

Umbria - Di Maio : “Il Movimento va meglio quando va da solo. Serve dettagliare di più il programma del governo” : “L’esperimento dell’Umbria non ha funzionato” e “il Movimento va meglio quando va da solo”. Luigi Di Maio rompe il silenzio dopo la sconfitta alle elezioni Regionali. Intervistato da SkyTg24, ha ribadito quanto già era stato anticipato da un post sul Blog delle Stelle. Ma è entrato anche nel merito del futuro di governo: “Io sono stato molto criticato quando ho fatto il patto di governo. Ma io penso che ...