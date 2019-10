Di Maio | Col Pd nessuna alleanza strutturale

Di Maio - no alleanze strutturali col Pd : 12.48 "Non ci sono i presupposti per un'alleanza strutturale con il Pd". Lo ha detto il capo politico M5S Di Maio rispondendo al segretario Pd Zingaretti. "Si è passati da 'mai col M5S' a voler fare alleanze strutturali. In questi giorni ho incontrato i rappresentanti territoriali di Calabria ed Emilia Romagna e non c'è volontà di fare alleanze strutturali con Pd. Al governo ci siamo per evitare aumento Iva,ridurre il numero dei parlamentari e ...

M5s - il sindaco di Imola Sangiorgi si dimette : "Basta stare col Pd - Luigi Di Maio neppure mi chiama : Perde altri pezzi, il M5s di Luigi Di Maio. Dopo meno di un anno e mezzo dalla "storica" vittoria grillina nella rossa Imola, persa dalla sinistra per la prima volta da 73 anni a questa parte, la sindaca Manuela Sangiorgi si dimette. "Non c'erano più le condizioni per andare avanti", ha puntato il d

Di Maio : da piccolo volevo fare poliziotto - con Salvini per me è finita : Roma – “Quando ero piccolo volevo fare il poliziotto. Quando sono arrivato al liceo ho iniziato come rappresentante degli studenti. Ho iniziato col Movimento nel 2007 prima che fosse il Movimento 5 Stelle”. Lo racconta Luigi Di Maio, ospite del Maurizio Costanzo Show. “Da piccolo- aggiunge- giocavo con i miei cugini in cortile: bici, pallone, facevo un po’ di nuoto. Ho sempre giocato all’aria aperta, non c’erano ancora i videogiochi“, ma a ...

Di Maio : Salvini? Io col cerino in mano : 17.25 Salvini? "Mi ha fatto male che fino al giorno prima dici una cosa e poi ti lasciano il cerino in mano,con la responsabilità di non far salire l'Iva che ci siamo presi noi". Così Di Maio, al Maurizio Costanzo Show, aggiungendo: con il leader della Lega "non ci siamo più sentiti" e "per me può finire lì". Parlando delle Regionali, dopo la sconfitta in Umbria, il leader M5S esclude alleanze con altri partiti ma dice:"Con i movimenti ...

M5s - Di Nicola : “Fiducia in Di Maio - ma serve elezione del capo politico e delle cariche interne. Alleanza col Pd? Valutare caso per caso” : “L’Alleanza col Pd non va archiviata, ma valutata caso per caso”. Primo Di Nicola, senatore del M5s, lancia la propria proposta per arginare il calo dei consensi: “Bisogna che gli attivisti eleggano le cariche interno al Movimento, compreso il capo politico. Luigi Di Maio? Ha la mia piena fiducia”. L'articolo M5s, Di Nicola: “Fiducia in Di Maio, ma serve elezione del capo politico e delle cariche interne. ...

Di Maio : “Al governo col Pd si lavora meglio che con la Lega ma stop ad alleanze locali. Conte rilancia? Sulle Regionali decidono i territori” : Con il Pd si lavora bene. Anzi, “meglio di quanto si lavorasse con la Lega“. Ma al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che rilancia le alleanze sottolineando che per un patto come questo serve tempo la risposta del capo politico del M5s Luigi Di Maio è che “dopo uno tra i minimi storici alle Regionali, direi che può considerarsi un’esperienza chiusa”. Più precisamente, al capo del governo risponderanno ...

Di Maio dopo la sconfitta in Umbria : “Basta alleanze col Pd - dobbiamo diventare autonomi” : Basta alleanze con il Pd: il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha le idee chiare sulle intese elettorali con i dem e ribadisce che l'obiettivo rimane quello di "arrivare al governo del Paese con una maggioranza autonoma". Ora, però, bisogna avere "grande umiltà nel ripartire".Continua a leggere

Dopo le Regionali in Umbria - Di Maio dice che M5s non farà mai più alleanze col PD : Negli studi di SkyTg24 il capo politico del Movimento 5 Stelle ribadisce la sua fiducia nell'attuale governo, ma fa sapere che non ci saranno più alleanze con il PD alle elezioni Regionali: "Era un esperimento e questo esperimento non ha funzionato. La teoria per cui si diceva che se ci fossimo alleati con un'altra forza politica saremmo stati un'alternativa, non è andata bene".Continua a leggere

"M5s perde consensi sia al governo col Pd che con la Lega" - dice Di Maio : Il Movimento 5 stelle è la terza via e non bisogna abbattersi per il risultato delle amministrative in Umbria. E' il senso del post pubblicato dal capo politico del Movimento, Luigi Di Maio. "Voglio iniziare questo post facendo i complimenti a Donatella Tesei, neo presidente della regione Umbria. Grazie anche a Vincenzo Bianconi per aver dato il massimo, così come vorrei ringraziare tutti gli attivisti che si sono impegnati in questa campagna ...