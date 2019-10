C’è una data per lo stadio Collana | a dicembre apre il lato di via Ribera

Verso una nuova crisi di governo. Zingaretti : o l’alleanza è unita o non C’è : Non ci sta Nicola Zingaretti. “O si riscopre uno spirito comune o i motivi stessi di questo governo vengono meno”.

Fiori d’arancio a Uomini e Donne : “C’è la data”. Una sorpresa per tutti : “Per sempre noi” : Beatrice Valli e Marco Fantini si amano alla follia e dalla loro unione è nata una bambina, Bianca. I due hanno inoltre annunciato qualche tempo fa la volontà di sposarsi per rinforzare ancora di più il loro rapporto. Ed ora giungono anche interessanti dettagli sulla data del fatidico sì. La ragazza ha voluto scrivere una lettera d’amore al futuro marito e quest’ultimo ha pubblicato alcuni stralci della stessa sul suo profilo Instagram, non ...

C’era una volta l’Inghilterra : Alla mia domanda se le poche case disponibili in affitto in questa zona a sud-ovest di Londra fossero dovute anche alle paure legate all’imprevedibile Brexit, l’abbiente proprietaria del B&b che mi ospita risponde in maniera piccata che la colpa è dell’aumento delle tasse sui proprietari e dell’incertezza che potrebbe bloccare il Paese. Questa è un’area abbastanza ricca, con case grandi, molto ...

Ora C’è una piattaforma per sviluppare videogiochi con le gif : Fonte: arcade.giphy.com Avete sempre sognato di sviluppare un videogioco tutto vostro, partendo completamente da zero? Se fino a questo momento non ci sono state opportunità per concretizzare la vostra aspirazione, molto probabilmente è giunto il momento di rimboccarsi le maniche e dar sfogo allo sviluppatore che è in voi. Infatti, è Giphy – noto archivio online di immagini animate – a rendere disponibile Giphy Arcade: una ...

Tale e Quale giuria - Carolyn Smith su Lidia Schillaci : “Fortuna c’era Siani” : Tale e Quale Show, anche Carolyn Smith interviene su Lidia Schillaci e sulla giuria: “Fortuna c’era Siani”. Dopo la scorsa puntata il fidanzato della cantante ha polemizzato duramente con i giurati Venerdì scorso è iniziato il Super Torneo di Tale e Quale Show 2019 e non sono mancate le polemiche. Ad innescarle è stato il […] L'articolo Tale e Quale giuria, Carolyn Smith su Lidia Schillaci: “Fortuna c’era ...

Google sospende senza tante cerimonie AutoVoice - ma C’è una soluzione temporanea : AutoVoice è un potente strumento sviluppato dallo sviluppatore di Tasker che consente di attivare le routine Tasker e IFTTT con la voce, in modo da poter avviare facilmente flussi di lavoro complicati che coinvolgono più dispositivi domestici intelligenti con una semplice frase. Sfortunatamente, sembra esserci qualche malinteso tra Google e lo sviluppatore e AutoVoice non è attualmente disponibile. L'articolo Google sospende senza tante ...

C’è una data di lancio in Europa per Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro : Stando alle ultime indiscrezioni, l'arrivo in Europa di Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro sarebbe dietro l'angolo: dovrebbero essere disponibili dal 15 npvembre. L'articolo C’è una data di lancio in Europa per Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro proviene da TuttoAndroid.

“Alex Belli e Delia Duran aggrediti dall’ex di lei”. La modella al Pronto Soccorso. L’attore : “C’è stata una colluttazione pesante” : “C’è stata una colluttazione pesante dove Delia ed io abbiamo subito un’aggressione dal suo ex che non è degno di portare nemmeno il nome di uomo”. Parole di Alex Belli che in una Instagram Story ha raccontato di una aggressione che lui e la fidanzata Delia Duran avrebbero subito da parte dell’ex fidanzato di lei. Mistero sul luogo e sulla data ma un follower di Belli chiede: “Ti ho visto l’altra sera al Pronto Soccorso, come sta ...

MotoGp - Valentino Rossi attanagliato dai soliti problemi : “C’è una cosa che non riusciamo a risolvere” : Il pilota della Yamaha ha analizzato l’ottavo posto ottenuto a Phillip Island, concentrandosi sui soliti problemi della sua M1 Una partenza bruciante, primo posto dopo poche curve e una confidenza mai avuta fino a questo momento. Con il passare dei giri però Valentino Rossi è finito nelle retrovie, trovandosi a lottare per rimanere nella top ten, agganciata nel finale con un ottavo posto che grida vendetta. AFP/LaPresse soliti ...

A Napoli C’è una vespa che invece della targa ha qualcosa di incredibile : A Napoli c’è una vespa che non ha la targa. Già questa circostanza è assurda ma cosa rende questa storia incredibile è che al posto della targa non c’è uno spazio vuoto ma la foto di Gesù. Questa moto è stata fotografata e poi la foto è stata postata ed è diventata virale. La moto è stata vista e fotografata nel quartiere Ponticelli, in Via Argine. Sia il conducente della moto che il passeggero non indossavano il casco mentre erano a ...

L’albero brucia ma solo all’interno : il video da 20 milioni di clic che stupisce (C’è una spiegazione) : Venti milioni di visualizzazioni, su Twitter, per questo video che arriva dal Texas: un albero, in un bosco, che brucia solo dall’interno. Il fenomeno, tuttavia, pur essendo insolito ha una spiegazione. Succede quando una pianta viene colpita da un fulmine (ed è il caso, a quanto sembra, del filmato in questione): l’interno si presta meglio, rispetto alla corteccia, nel propagare il calore della fiamma. L'articolo L’albero ...

Fico : “M5s diceva fuori i partiti dalla Rai? Serve più coraggio - C’è urgente bisogno di una riforma e di colmare il ritardo” : “Sulla Rai Serve più coraggio: c’è urgente bisogno di una riforma. C’è un ritardo che va colmato”. Il presidente M5s della Camera Roberto Fico, intervistato da Repubblica, ha parlato degli interventi che secondo lui bisogna fare nell’azienda e ha ammesso che la promessa 5 stelle del “fuori i partiti dalla Rai” non è ancora stata realizzata. Proprio ieri i consiglieri di Lega e Fdi in cda hanno criticato ...