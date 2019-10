Fonte : ilnapolista

(Di martedì 29 ottobre 2019) Su Repubblica, Guidoanalizza il momento del, tra alti e bassi. Come al solito, scrive. Ilha sempre fatto così, sempre stato “croce e delizia”. Dopo la partita di Salisburgo si è parlato di svolta. Poi, a Ferrara, il solito. “Assolutamente vietato fidarsi della sua continuità di rendimento, e quindi di risultati”. Nonostante ci fossero tutti i presupposti per ottenere i tre punti, dalla modestia dell’avversario al morale altissimo dopo la prestazione in Austria fino alle motivazioni fortissime dati i pareggi di Inter e Juve. Erano tutte premesse ideali per un partitone, invece si è visto unmediocre, con Elmas inguardabile e responsabile del gol della Spal, Mertens nullo, Insigne opaco e Callejon addirittura irritante. Ma, appunto, il solito“eternamente croce e delizia. A momenti si comporta ...

napolista : Trombetti: #Ancelotti ha 7 vite, basta un filotto per rilanciare il #Napoli (ma basta parlare di scudetto) - ilNapo… - chiccogiancarlo : RT @napolista: Trombetti: le dichiarazioni di #DeLaurentiis perfette nei tempi e nei contenuti Su Repubblica #Napoli. Ha sostenuto #Ancelo… - napolista : Trombetti: le dichiarazioni di #DeLaurentiis perfette nei tempi e nei contenuti Su Repubblica #Napoli. Ha sostenut… -