Fiscal Board bacchetta l’Europa | su bilanci troppo buoni con l’Italia

(Di martedì 29 ottobre 2019) L'anno scorso, "per la prima volta in assoluto", la Commissione europea ha chiesto una revisione del documento programmatico dio (Dbp)", presentato da uno Stato membro, l'Italia. Il Dbp italiano, presentato nell'ottobre 2018, "non era conforme al parametro di riferimento ('benchmark', ndr) per la riduzione del debito". Ma il percorso verso l'avvio di una procedura per deficit eccessivo "è stato sospeso", contro la prassi fin qui seguita, solo "sulla base di un impegno del governo al risanamento nel 2019-2020", e non degli effettivi risultati di quell'impegno. E' una delle molte critiche all'attuale "governance" europea delle politiche dio dei paesi dell'Eurozona, presenti nel rapporto annuale per il 2019 dello European(Efb), pubblicato oggi a Bruxelles. L'Efb è un organismo indipendente che ha il compito di consigliare la Commissione Ue sulle politiche di ...

