Catturata e munita di radiocollare | l' orsa Barbara | delle tre aree protette d' Abruzzo

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di martedì 29 ottobre 2019) L'Aquila - Era stata chiamataa una prima cattura nel Parco nazionale d', Lazio e Molise (Pnalm), ora ha unGps che consentirà di monitorare i suoi spostamenti. L', 5 anni per circa 120 chili, è stata infatti nuovamentenella Riserva naturale regionale Monte Genzana Alto Gizio dopo un attento monitoraggio che ne aveva rilevato la presenza nei boschi sopra Pettorano sul Gizio, nel periodo in cui, prima del letargo invernale, stava cercando qualcosa negli abbondanti fruttiferi presenti nella Riserva, a conferma dell'importanza di quest'area per la popolazione di Orso bruno marsicano, insieme a quella del Parco della Majella, la principale area di espansione dall'areale storico del Pnalm. La cattura diè il frutto di una buona sinergia tra alcuni dei principali Enti preposti alla tutela e alla ...

zazoomnews : Lorsa Barbara catturata e munita di radiocollare lorsa delle tre aree protette dAbruzzo - #Lorsa #Barbara… - zazoomblog : Lorsa Barbara catturata e munita di radiocollare lorsa delle tre aree protette dAbruzzo - #Lorsa #Barbara… -