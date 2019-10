Call of Duty | Modern Warfare potrebbe ricevere un sequel in futuro | ma Infinity Ward ora

Fonte : eurogamer

(Di martedì 29 ottobre 2019) La serieofnon ha mai avuto tempo di adagiarsi sugli allori con i vari capitoli del franchise. Persinoof, pubblicato da pochi giorni, lascerebbe intendere in un.In un'intervista, Taylor Kurosaki, director del gioco, afferma che il team è d'accordo su un, ma al momento le discussioni sono solamente preliminari. "Certo che ci piacerebbe fare un, abbiamo trascorso del tempo per decidere come fare, ma attualmente noi tutti siamo concentrati a rendereun gioco grandioso".Kurosaki ritiene che ripristinando efficacemente l'universo disi è messo in una posizione forte per ricostruire questa serie. "Avendo ripristinato questa serie ora abbiamo terreno fertile su cui lavorare" ha dichiarato. "Per ora inizieremo a farlo supportando il gioco con contenuti post lancio. Mentre aggiorniamo il gioco ...

CruelTech : Call of Duty®: Modern Warfare® : Kill streak Devastante con l’elicottero d’assalto, 20 bombe - infoitscienza : Call of Duty: Modern Warfare, risoluzione e frame rate nell'analisi di Digital Foundry - infoitscienza : Call of Duty: Modern Warfare in cima alla classifica inglese -