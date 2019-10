Fonte : eurogamer

(Di martedì 29 ottobre 2019): Isolation è ormai stato pubblicato da qualche tempo e sono molti i giocatori che hanno chiesto (e chiedono ancora) un sequel del titolo. Purtroppo al momento Creative Assembly si è spostata verso nuovi orizzonti ma se anche voi volete ritornare a tutti i costi nell'universo di, allora forseè quello che fa per voi.Si tratta di unrealizzato internamente con, il potentissimo editor creato da Media Molecule in esclusiva PS4. Nel video sottostante (dedicato appunto al gioco) possiamo vedere una sequenza a bordo di una nave spaziale abbandonata, addirittura fa la sua comparsa anche l'iconico rivelatore di movimento visto nei film. "Crea giochi, musica, film, opere d'arte... e tutto ciò che riesci a immaginare in un universo di creatività in continua espansione. Tuffati ora nella Early Access per mettere le mani sui potenti strumenti creativi di ...

Eurogamer_it : Alien: Derelict è impressionante, senza dubbio il progetto più impressionante di Dreams -