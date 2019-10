Matteo Salvini a Porta a porta | Sergio Mattarella voleva governo coeso | invece

Luigi Di Maio con la coda tra le gambe : il retroscena sul nuovo patto con Matteo Salvini : Luigi Di Maio torna ad ammiccare a Matteo Salvini. L'alleanza con il Pd ha dato i suoi risultati, quelli pessimi, e per il leader del Movimento (già messo in discussione) non tocca fare altro che tornare sui propri passi. Almeno questo è quello che sostiene Repubblica per cui "c'è un nuovo patto tra

Regionali Umbria - Matteo Salvini e la foto a Bastardo : Mentana spiega la vittoria del leghista : Ci sono molti modi per spiegare le ragioni del trionfo di Matteo Salvini in Umbria. Molti modi che convergono verso un punto comune: come sottolinea Alessandra Ghisleri, il leghista è "uno che sta in mezzo alla gente". Che si fa piacere, insomma. Un politico che viene percepito come vicino al popolo

Il peso delle Regionali in Umbria e le mani di Matteo Salvini sull’Italia : La vittoria alle Regionali in Umbria è l'ennesima conferma di due teoremi di una certa rilevanza per il futuro del nostro Paese: la connessione sentimentale tra Matteo Salvini e gli italiani non si è mai spezzata, figurarsi al Papeete; e gli avversari del leader leghista stanno sbagliando tutto, ma proprio tutto.Continua a leggere

Vanessa Scalera - l’interprete di Imma Tataranni : “Quella di Matteo Salvini è una politica scellerata - perso il senso dell’umanità” : Vanessa Scalera, l’interprete del sostituto procuratore di Matera Imma Tataranni protagonista dell’omonima fiction di Rai 1 amatissima dal pubblico, si è raccontata in un’intervista a Fanpage, in cui ha spiegato che anche lei, come il personaggio che interpreta, sente che il dovere di ogni essere umano sia quello di schierarsi al fianco di chi soffre. La fiction infatti ha affrontato temi d’attualità come corruzione e ...

Regionali Umbria - la rivincita di Matteo Salvini : e adesso trema Giuseppe Conte : La Lega trionfa col 37 per cento nella ex regione rossa, Tesei prevale con venti punti di distacco. In discussione anche tutta l’intera catena di comando giallorossa: dal segretario del Pd Zingaretti al capo dei Cinque stelle Di Maio Regionali Umbria, la strana alleanza tra le debolezze di Pd e Movimento 5 Stelle "

Regionali in Umbria - Matteo Salvini umilia Luigi Di Maio e compagni con una foto : "Bocciati dagli italiani" : Matteo Salvini come ogni mattina dà il suo "buongiorno amici" sui social. Ma questa volta il leader della Lega lo fa con una foto che la dice lunga della sua soddisfazione per il risultato delle elezioni Regionali in Umbria. Salvini infatti ha pubblicato una immagine con le facce disperate di Luigi

Regionali Umbria - Matteo Salvini durissimo contro Giuseppe Conte : "Soltanto un omino" : La vittoria del centrodestra alle Regionali in Umbria con la candidata Donatella Tesei dimostra che il governo giallo-rosso non è il governo degli italiani secondo Matteo Salvini e Giorgia Meloni. "E' una giornata straordinaria, incredibile nessuno l'avrebbe mai detto, neanche io. Io avevo scommesso

Per Matteo Salvini dopo la vittoria in Umbria “il governo ha i giorni contati” : "Giuseppe Conte deve dimettersi? Lo chiedono gli italiani. Mi chiedo per quanto tempo ancora la maggioranza del Paese possa continuare a non essere considerata": così Matteo Salvini commenta la vittoria del centrodestra in Umbria, attaccando il governo e la coalizione giallorossa. Si uniscono al leader della Lega sia Giorgia Meloni, che chiede le dimissioni del presidente del Consiglio, che Silvio Berlusconi, per cui ormai è evidente che il ...

Regionali Umbria - Matteo Salvini : "Governo di abusivi - ci pensino già da stanotte. Impresa storica" : Vince, stravince Donatella Tesei: 57,5% alle Regionali in Umbria, i giallorossi fermi al 5,8 per cento. Un trionfo firmato Matteo Salvini e Lega, che prendono più del 37 per cento. Una clamorosa rivincita per il leader della Lega, in attesa che arrivi quella su scala nazionale. E non a caso, proprio

Gli umbri incoronano Matteo Salvini : Lega ad un passo dal 40% : Tanti indizi fanno una prova. Matteo Salvini è l’unico leader italiano in grado di guidare il Paese. La sua Lega

Regionali un Umbria - Matteo Salvini : "Impresa storica". Claudio Borghi : "Ciao ciao giallorossi" : "Commento i dati veri", afferma Matteo Salvini arrivando al comitato elettorale in Umbria. Già, per ora ci sono solo gli exit poll, che però danno il centrodestra davanti in Umbria di oltre 20 punti percentuali. Una tragedia politica imbarazzante, per Pd e M5s. Un trionfo assoluto per Donatella Tese

Matteo Salvini sul voto in Umbria : “A occhio abbiamo fatto un’impresa storica” : Matteo Salvini, commentando i primi exit poll alla chiusura dei seggi per le elezioni regionali in Umbria pubblica un selfie insieme alla candidata di centrodestra Donatella Tesei: "27 ottobre 2019, in Umbria stiamo scrivendo una pagina di Storia: Grazie". Poi ai giornalisti aggiunge: "Commentiamo i dati veri. A occhio abbiamo fatto una impresa storica. Sono felice".Continua a leggere

Zingaretti duro affronto a Matteo Salvini : “Con questo governo abbiamo fatto fuori l’ubriacone del Papeete e il superticket della sanità” : Un ultimo discorso per le elezioni in Umbria di Nicola Zingaretti di fuoco contro il leader del centrodestra Matteo Salvini. Il segretario del Pd si è scagliato, venerdì scorso a Spoleto, contro l’ex ministro degli interni, definendolo “ubriacone del Papeete”. Nicola Zingaretti ha voluto sottolineare come l’attuale governo è riuscito nell’impresa di fermare l’aumento dell’Iva e eliminare il superticket della sanità. Il segretario ...

Matteo Salvini chiama i M5s delusi : "Le porte della Lega sono aperte" - una svolta : Mai elezione locale, nella storia politica recente, aveva avuto un significato così importante. Già, perché il voto regionale travalica i confini dell' Umbria. I 700mila elettori chiamati al voto avranno in mano, con la scheda e la matita copiativa, un' occasione unica. Anzi due: dare slancio al des