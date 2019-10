Ida e Riccardo | confessione alla De Filippi | dettaglio svela incertezza su futuro coppia

Trono Over - Ida su Riccardo Guarnieri : “Ho paura di soffrire” : Ida Platano teme di soffrire ancora insieme a Riccardo Guarnieri: la confessione a Uomini e Donne Over E’ appena terminata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E in questa occasione ad aver fatto molto parlare sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri, i quali hanno annunciato di essere tornati ufficialmente insieme. La prima ad entrare oggi in studio è stata la dama di UeD, che non ha nascosto di nutrire ancora qualche ...

Anticipazioni U&D - Ida parla di Riccardo : 'Manca il trasporto fisico' : Una tra le coppie del Trono Over di Uomini e Donne più amate dal pubblico è quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, anche per via dei tanti tira e molla che hanno caratterizzato la loro relazione. A distanza di quasi un anno da quando si erano detti addio, i due hanno deciso di riprovarci, nonostante i litigi che da sempre portano in studio. Dopo due anni dal primo incontro, però, non è semplice riuscire a fare andare le cose nel ...

Anticipazioni Uomini e donne trono over - faccia a faccia tra Ida e Riccardo : Una nuova settimana di Uomini e donne si apre con il trono over. Le Anticipazioni fornite dai canali del dating show di Maria De Filippi informano infatti che lunedì 28 ottobre su Canale 5 protagonisti delle vicende sono i senior, guidati come sempre da Gemma Galgani. Gemma Galgani soffre per Jean Pierre Proprio Gemma si prepara ad affrontare l’ennesima delusione. La sua conoscenza con Jean Pierre si fa difficoltosa dal momento che lei ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne : seconda possibilità - e Armando… : Uomini e Donne Trono Over, Ida Platano e Riccardo Guarnieri decidono di uscire insieme: Armando Incarnato attacca la dama.

Uomini e Donne oggi : tra Ida e Riccardo è amore - Gemma disperata : Riccardo Guarnieri bacia Ida Platano nel Trono Over di Uomini e Donne oggi Si arriverà finalmente a un lieto fine per Ida Platano e Riccardo Guarnieri oggi a Uomini e Donne. La settimana nel programma condotto da Maria De Filippi inizierà colorata da baci inaspettati e lacrime prevedibili. Ida Platano e Riccardo Guarnieri torneranno nel Trono Over per un nuovo confronto, dopo aver deciso di lasciare la trasmissione da separati. Il dialogo tra ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri : sul web gira un video in cui si tengono per mano a Roma : Weekend romano per Ida Platano e Riccardo Guarnieri: dopo aver registrato una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, i due sono stati pizzicati da alcuni fan mentre passeggiavano per le vie della Capitale. In un video che sta facendo il giro della rete, si vedono la dama e il cavaliere mentre, mano nella mano, passeggiano a Piazza Venezia. Dunque, sembra proprio che i dubbi della 37enne bresciana verso il compagno stiano lasciando ...

Anticipazioni U&D del 28 ottobre : Riccardo torna da Ida - Gemma in lacrime per JeanPierre : L'appuntamento con Uomini e donne tornerà in onda lunedì 28 ottobre come sempre alle 14.45 circa su Canale 5. Le Anticipazioni di questa settimana rivelano che si partirà subito con le novità che riguardano i protagonisti del trono over. Occhi ben puntati soprattutto sul percorso di Ida e Riccardo, che torneranno in studio per un nuovo confronto dopo la lettera d'amore che il cavaliere aveva indirizzato alla sua ex fidanzata. E poi ancora ...

“Noi due soli in camera da letto”. Ida e Riccardo - il racconto della notte trascorsa insieme : è lei a parlare : Come finirà la storia nessuno lo sa, certo è che qualcosa sembra proprio non tornare nel legame tra Ida Platano e Riccardo e in tanti fan della dama e di Uomini e Donne iniziano a rumoreggiare. Dopo il no di da successiva alla lettura della lettera di Riccardo la storia sembrava chiusa ma le cose non sembrano stare esattamente così. Ieri è stata registrata una nuova puntata del Trono Over e i due erano presenti. Si sono presentati come una ...

Spoiler U&D - Ida si lamenta di Riccardo dopo il ritorno insieme : 'Non c'è tanta passione' : Nel fine settimane c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne trono over nel corso della quale non sono mancati i colpi di scena. In studio si è tornato a parlare di Ida e Riccardo dopo che i due pretendenti del trono over avevano comunicato la loro intenzione di abbandonare il programma e provare a vivere la loro relazione fuori dagli studi televisivi. La dama non ha nascosto una certa delusione per la 'freddezza' mostrata dal ...

Gossip U&D - Riccardo deluso da Ida : 'La nostra storia sporcata dalla bugia su Armando' : Come procede la storia d'amore tra Ida e Riccardo a distanza di qualche settimana dalla fatidica lettera d'amore che il cavaliere ha voluto dedicare alla sua ex fidanzata? Sono tantissimi i fan della coppia nata nello studio di Uomini e donne curiosi di scoprire le ultimissime novità e Riccardo, intervistato dal magazine della trasmissione di Canale 5, ha ammesso che c'è stata una bugia di Ida che lo ha fatto molto soffrire e che aveva a che ...

UeD Ida e Riccardo beccati assieme - la storia continua ma senza passione : l’allarme : Ida e Riccardo oggi, le news dopo Uomini e Donne: i due stanno ancora insieme? Ida e Riccardo stanno ancora insieme? Sono ormai la coppia del Trono Over per antonomasia, hanno forse superato Gemma e Giorgio ma anche perché tra i primi due c’è un sentimento fortissimo che riesce a superare ogni intemperanza. Lo hanno […] L'articolo UeD Ida e Riccardo beccati assieme, la storia continua ma senza passione: l’allarme proviene da ...

Uomini e Donne trono over - Ida si lamenta di Riccardo : 'Si è addormentato a letto' : Sabato 26 ottobre si è tenuta un'altra registrazione di Uomini e Donne dedicata al trono over. Dopo il ritorno di fiamma di Ida e Riccardo, la coppia è tornata in studio al cospetto di Maria De Filippi. A quanto pare ci sono state delle lamentele da parte della Platano sul conto di Guarnieri. L'attenzione si è focalizzata anche su Gemma Galgani la quale ha ricevuto un due di picche da Jean Pierre ma, in compenso, ha conosciuto un nuovo ...

Anticipazioni U&D : Ida lamenta la poca passionalità di Riccardo - poi arriva il bacio : Come procedono le cose tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? A circa una settimana di distanza dalla seconda possibilità che la dama ha dato all'ex fidanzato, sembra che tutto vada a rilento. Le Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che è stata registrata ieri, sabato 26 ottobre, fanno sapere che la bresciana si è lamentata della scarsa passionalità del cavaliere: pare che lui si sia addormentato quasi subito quando erano a letto ...

Riccardo Guarnieri e l'addio a Ida Platano : Ha sporcato la nostra storia con una bugia : Questa volta, tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sembra davvero finita. Il cavaliere del Trono Over ha lasciato lo studio di Uomini e Donne chiudendo "definitivamente" con la bella dama. I due avevano da poco deciso di darsi una nuova possibilità, ma le cose non sono andate bene. Nelle ultime settimane però, come riporta Today, le speranze del cavaliere si sono riaccese. Così Riccardo ha provato di nuovo a riconquistare Ida Platano, ma lei, ...