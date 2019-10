Icardi torna determinante e lancia frecciate all’Inter | “il Psg è la migliore squadra con

Inter - Marotta torna a parlare di Mauro Icardi : “lo seguiamo con attenzione - è di nostra proprietà” : L’amministratore delegato nerazzurro ha parlato del momento felice che sta vivendo Mauro Icardi, ammettendo come il club continui a seguirlo Cinque gol nelle ultime quattro partite per Mauro Icardi, che ha cominciato a segnare con regolarità come avveniva ai tempi dell’Inter, facendo le fortune del Paris Saint-Germain. AFP/LaPresse L’argentino comunque resta nel radar del club nerazzurro, che resta proprietario del ...

Icardi augura all'Inter di tornare a vincere e dà fiducia a Lukaku : 'Ha bisogno di tempo' : Dopo un'estate di indiscrezioni e voci più o meno veritiere sui suoi rapporti con l'Inter e sul futuro, diventando un vero e proprio tormentone del calciomercato, Mauro Icardi è tornato a parlare. Questa volta però non l'ha fatto scrivendo frasi criptiche sui social network, ma ha scelto la Gazzetta dello Sport e un'intervista tradizionale nella quale ha parlato serenamente e apertamente della sua ex squadra, ma anche della sua nuova esperienza ...

Calciomercato Inter : la Juventus sarebbe pronta a tornare su Icardi : Il grande tormentone di Calciomercato la scorsa estate è stato sicuramente quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino non rientrava nei piani dell'Inter, che lo ha messo pubblicamente sul mercato. L'ex capitano, però, non aveva intenzione di muoversi da Milano e solo l'ultimo giorno ha deciso di accettare la cessione, in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro al Paris Saint Germain. Prima del ...

Inter - senza il riscatto del Psg la Juventus potrebbe tornare su Icardi : La Juventus sarebbe pronta a tornare su Mauro Icardi. I bianconeri continuano a seguire il centravanti argentino, nonostante il suo trasferimento al Paris Saint Germain, che lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro. Un riscatto che è tutt'altro che scontato e che è vincolato anche alla volontà dello stesso giocatore. Per questo motivo la prossima estate potrebbe tornare in gioco la Juventus, che da ...

Inter - Mauro Icardi potrebbe decidere di tornare in nerazzurro a giugno : Il grande tormentone di mercato di questa estate è stato sicuramente quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino non rientrava nei piani dell'Inter, come ammesso più volte dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte, e confermato successivamente anche dal presidente, Steven Zhang. Il giocatore, però, era convinto di riuscire a far cambiare idea a tutti volendo restare a Milano. Solo ...

Gazzetta : se Icardi tornasse all'Inter - il suo stipendio aumenterebbe solo dal 2021-2022 : Il trasferimento di Mauro Icardi al Paris Saint Germain è stato vissuto come una sorta di liberazione da parte dell'ambiente Inter. Il centravanti argentino fino all'ultimo ha rifiutato ogni tipo di proposta pervenuta in questi mesi, in particolar modo quelle arrivate da Arsenal, Monaco, Roma e Napoli. Alla fine però si è convinto ad accettare la proposta del club parigino, che con i nerazzurri ha trovato l'accordo prelevandolo in prestito con ...

Wanda Nara fa luce sul futuro di Icardi : “con l’Inter non è divorzio - ma pausa di riflessione. Torna in Italia! Juventus? Mai” : Wanda Nara fa luce sul futuro di Mauro Icardi: la moglie/manager del giocatore parla di un possibile ritorno in Italia, fra un anno, con l’Inter come prima opzione. Fra il club e il giocatore solo ‘una pausa di riflessione’ “Non è un divorzio, Mauro e l’Inter sono come fidanzati che si prendono una pausa di riflessione“. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Wanda Nara Torna a parlare ...

Barcellona - è fatta : torna Neymar. Via all’effetto domino Dybala-Icardi : NEYMAR Barcellona- Accordo raggiunto, Neymar sarà un nuovo giocatore del Barcellona. Fumata bianca totale. Accordo raggiunto tra i due club e accordo raggiunto anche tra società e giocatore. L’attaccante brasiliano è pronto a fare ritorno in Spagna. Questo ciò che ha rivelato “Gianluca Di Marzio”. Il PSG si prepara all’affondo su Dybala, candidato numero uno […] L'articolo Barcellona, è fatta: torna Neymar. Via ...

Calciomercato Inter - Marotta torna sul caso Icardi : “sono ottimista per concludere questa telenovela dell’estate” : L’amministratore delegato dell’Inter si è soffermato nuovamente sul futuro di Icardi, sottolineando di essere ottimista circa un positivo epilogo L’Inter conta di chiudere a breve la telenovela Icardi, dopo l’apertura arrivata ieri dal giocatore e dalla sua agente circa la possibilità di un trasferimento. Nella giornata di oggi i contatti sono proseguiti per trovare la giusta sistemazione all’argentino, ormai ...

Barcellona - è fatta : torna Neymar. Via all’effetto domino Dybala-Icardi : NEYMAR Barcellona- Accordo raggiunto, Neymar sarà un nuovo giocatore del Barcellona. Fumata bianca totale. Accordo raggiunto tra i due club e accordo raggiunto anche tra società e giocatore. L’attaccante brasiliano è pronto a fare ritorno in Spagna. Questo ciò che ha rivelato “Gianluca Di Marzio”. Il PSG si prepara all’affondo su Dybala, candidato numero uno […] L'articolo Barcellona, è fatta: torna Neymar. Via ...