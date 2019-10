Emanuele | chirurgo veneto negli USA | in un mese guadagna quanto un collega italiano in un

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 28 ottobre 2019)in ununguadagnerebbe in un anno.Orrù, 35 anni, veneziano, è diventato il simbolo della fuga dei cervelli dall’Italia all’estero, almeno perriguarda la sanità veneta. La sua fortuna l’ha trovata Lahey Hospital and Medical Center di Burlington, in Massachusetts, un ospedale a 25 chilometri da Boston che per averlo paga mezzo milione di dollari all’anno.È il Gazzettino a raccontare la sua storia: sebbene sia molto giovane, Orrù ha alle spalle una laurea in Medicina e Chirurgia all’università di Padova, presa nel 2008 con 110 discutendo una tesi in cardiochirurgia pediatrica, e una specializzazione in radiodiagnostica con 70 e lode.È stata quest’ultima che gli ha permesso poi di occuparsi di Neuroradiologia Interventistica, una branca della ...

