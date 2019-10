A MoaCasa 2019 in mostra l’arte per personalizzare l’abitare Fino al 3 novembre

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Inaugurata alla Fiera di Roma la 45a edizione della manifestazione di arredo e design: tra novità e tendenze per rinnovare la casa anche l’esposizione di ceramiche firmate per rendere gli ambienti unici Che sia attraverso un volto, una borsetta o un sottopiatto, la ceramica entra in casa e dona personalità all’ambiente, con oggetti unici e originali. Tra le tante novità in– la manifestazione di arredo e design organizzata da MOA Società Cooperativa alla Fiera di Romaal 3– un’esposizione di opere di designer e artisti che, attraverso l’armonia di colori e forme, ridefiniscono lo spazio abitativo, trasformandolo in una piccola galleria d’arte personale: la scultura di ceramica firmata trova così il suo posto nella zona notte o nel living, come decorazione o oggetto funzionale. Come la borsetta con manico rivestito da un foulard ...

