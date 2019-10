Napoli-Atalanta – Statistiche | curiosità e cenni storici

Serie A - Atalanta 7-1 all'udinese - pari Spal-Napoli e Cagliari-Torino : Sette gol dell'Atalanta sull'Udinese, pareggi per il Napoli in casa della Spal e tra Cagliari e Torino nelle gare delle 15 valide per giornata Serie A

La domenica in Serie A. Atalanta spettacolo - Napoli solo un pari : Segna Nandez (prima rete del cagliaritano in Serie A) ma Zaza risponde. Finisce 1-1 la sfida Torino-Cagliari. Non approfitta dei

Atalanta a valanga - sette gol. Napoli - occasione persa. Il Torino acciuffa il Cagliari : I risultati degli incontri odierni validi per la nona giornata di Serie A. Atalanta-Udinese 7-1, Spal-Napoli 1-1, Torino-Cagliari 1-1. L’Atalanta approfitta dei pareggi di Juventus e Inter e si avvicina alla vetta, abbattendo l’Udinese. Oltre al vantaggio, i friulani non hanno mai dato grattacapi a

Risultati Serie A 9ª Giornata – Atalanta travolgente : 7-1 all’Udinese! Vince il Bologna - male Napoli e Torino : Atalanta pazzesca, 7-1 all’Udinese! Vince il Bologna, pari per Napoli e Torino: i Risultati dei match della 9ª Giornata di Serie A Poker di partite nel pomeriggio domenicale della 9ª Giornata di Serie A ricca di gol e verdetti importanti. Apre le danze la vittoria del Bologna sulla Sampdoria: Palacio e Bani regalano il terzo successo stagionale ai felsinei che si allontanano dalla zona retrocessione e certificano, una domenica di ...

Serie A - Atalanta a valanga - Napoli stop : 16.58 L'Atalanta travolge 7-1 un'Udinese in dieci e rosicchia punti a Juve e Inter. Solo pareggio per il Napoli a Ferrara. Pari anche tra Torino e Cagliari. Atalanta-UDINESE 7-1 SPAL-Napoli 1-1 TORINO-CAGLIARI 1-1 ROMA-MILAN ore 18 FIORENTINA-LAZIO ore 20.45 BOLOGNA-SAMPDORIA 2-1 (ore 12.30) H.VERONA-SASSUOLO 0-1 (venerdì) LECCE-JUVENTUS 1-1 (sabato) INTER-PARMA 2-2 (sabato) GENOA-BRESCIA ...

Serie A - calendario 10^ giornata in tv : turno infrasettimanale con Napoli-Atalanta su Sky : La 10ª giornata del campionato di Serie A sarà un turno infrasettimanale. Come match di spicco ci sarà la sfida tra Napoli e Atalanta, che si disputerà mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 18:00 al San Paolo, con diretta tv su Sky. Si tratterà di una partita per le zone alte della classifica, che si preannuncia ricca di emozioni e gol. Il bilancio complessivo è nettamente a favore degli azzurri, che hanno ottenuto 43 vittorie, 27 pareggi e 26 ...

Inter - Juve e Napoli ripartono dai tre punti (con qualche difficoltà). Atalanta rimontata di tre gol dalla Lazio : Gasperini contro gli arbitri : Le regine della Serie A rispondono (quasi) tutte presente. Con la vittoria dell’Inter in casa del Sassuolo per 3 a 4, la fine del lunch match dell’ottava giornata del campionato consegna una classifica con Juventus ancora in testa, nonostante la sofferta vittoria in casa contro un Bologna gagliardo, i nerazzurri che seguono a un solo punto e l’Atalanta, che getta tra le polemiche la possibilità di strappare tre punti a Roma con ...

Pagelle e Highlights 8^ giornata : Lazio-Atalanta 3-3 - doppiette Muriel-Immobile. Napoli-Verona 2-0 super Milik. Juve-Bologna 2-1 - decide Pjanic : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Lazio-Atalanta 3-3, ...

Serie A : pareggio spettacolare in Lazio-Atalanta - vincono Napoli e Juve : L'ottava giornata di Serie A 2019/2020 si è aperta sabato 19 ottobre, con tre partite molto emozionanti che hanno regalato reti e spettacolo. L'anticipo delle ore 15:00 tra Lazio-Atalanta ha visto concludersi il match con ben sei gol messi a segno nel 3-3 finale. Il Napoli invece, impegnato alle ore 18:00, contro l'Hellas Verona è riuscito ad avere la meglio per 2-0. Alle ore 20:45 c'è stata la Juventus che ha sofferto ma vinto 2-1 contro il ...

Napoli-Atalanta - parte alle 16 la vendita dei biglietti : Saranno in vendita dalle 16 di questo pomeriggio i biglietti per Napoli-Atalanta, la gara di campionato in programma mercoledì 30 ottobre alle 19 presso lo Stadio San Paolo. Per tutti i possessori di Fidelity Card, i titoli potranno essere caricati in modalità digitale presso tutti i punti vendita abilitati, esibendo la tessera. Oppure, comodamente da casa, collegandosi al sito ufficiale della Società Calcio Napoli. Per i possessori della Club ...

Atalanta - infortunio Zapata : il colombiano potrebbe saltare anche la sfida con il Napoli : Atalanta, infortunio Zapata: il colombiano potrebbe saltare anche la sfida con il Napoli Atalanta infortunio Zapata| Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta e ex calciatore del Napoli, ha subito un infortunio in Nazionale che gli ha impedito di proseguire il match con la sua Colombia e ha anticipato il suo rientro a Bergamo. Oggi verranno svolti gli esami per poter definire i tempi di recupero del colombiano. Un risentimento sarebbe il male ...