Mika ai giudici di X Factor | «Buttate via le cuffiette»

Il primo Live di «X Factor 13» : l’esordio dei giudici e il discorso di Mika su Giordana : Mariam Rouass (Under Donne)Seawards (Gruppi)Eugenio Campagna (Over)Davide Rossi (Under Uomini)Nicola Cavallaro (Over)Lorenzo Rinaldi (Under Uomini)Booda (Gruppi)Giordana Petralia (Under Donne)Sofia Tornambene (Under Donne)Enrico Di Lauro (Under Uomini)Sierra (Gruppi)Marco Saltari (Over) La prima diretta non si scorda mai. Sfera Ebbasta, Samuel e Malika Ayane lo capiscono quasi subito, appena si accendono le luci stroboscopiche dell’X ...