La Juve pareggia 1-1 a Lecce nonostante un rigore regalato

Atletico Madrid-Juventus - Sarri deluso : “pareggiare così lascia l’amaro in bocca - ma…” : L’allenatore toscano ha parlato nel post gara del pari maturato al Wanda Metropolitano, esprimendo la propria amarezza per l’esito dell’incontro Un pareggio amaro per la Juventus al Wanda Metropolitano, i bianconeri subiscono la rimonta dell’Atletico Madrid dopo essere stati in vantaggio per 0-2, facendo riagguantare nel finale da Savic ed Herrera. Fabio Ferrari/LaPresse Un risultato che brucia a Maurizio Sarri, che ...

La Juve sciupa il doppio vantaggio : l’Atletico pareggia 2-2 : Succede tutto nel secondo tempo: bianconeri avanti con Cuadrado e Matuidi, ripresi da Savic e Herrera. Nel recupero Ronaldo sfiora il colpaccio

Champions League - i risultati di mercoledì 18 settembre. PSG travolge Real Madrid - Manchester City a valanga - la Juventus pareggia con l’Atletico : Giornata complicata per le squadre italiane impegnate questa sera nella Champions League 2019-2020 di calcio. La Juventus ha assaporato la vittoria sul campo dell’Atletico Madrid, si è portata in vantaggio al 48′ con Cuadrado che ha concretizzato l’assist di Higuain e poi ha raddoppiato al 65′ con Matuidi su invito di Alex Sandro ma i ragazzi di Maurizio Sarri non sono riusciti a conservare il 2-0 e si sono fatti ...

Juve pareggia - Atalanta travolta - il Napoli unica italiana a vincere in Champions : Il Napoli è l’unica squadra italiana a vincere nel primo turno di Champions. E che vittoria, contro i campioni in carica del Liverpool. Dopo il pareggio di ieri dell’Inter in casa contro lo Slavia Praga, questa sera una sconfitta e un pareggio. L’Atalanta, all’esordio in Champions, è stata travolta 4-0 dalla Dinamo Zagabria. La Juventus di Sarri e Ronaldo ha pareggiato 2-2 in casa dell’Atletico Madrid. Un pareggio ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Inter da sola in vetta - la Juventus pareggia a Firenze. Riscatto Napoli : Tre anticipi molto Interessanti hanno caratterizzato la Serie A di Calcio, giunta alla terza giornata: l’Inter supera di misura l’Udinese e resta a punteggio pieno, staccando la Juventus, fermata sul paria reti inviolate dalla Fiorentina. Ai bianconeri si avvicina il Napoli, vittorioso con la Sampdoria. Inter-UDINESE 1-0 I nerazzurri restano da soli in vetta alla classifica della Serie A, unica squadra a punteggio pieno in attesa del ...

Commisso : “La Juve aveva 300 milioni in campo - noi 50. Abbiamo pareggiato - siamo più forti” : Nel post partita di Fiorentina-Juventus a Sky Sport è intervenuto il presidente viola Rocco Commisso. Queste le sue dichiarazioni. Il calendario vi ha fatto incontrare nelle prime tre partite le squadre più forti. Contro il Napoli meritavate di vincere, oggi un pareggio ma l’Abbiamo vista esultare lo stesso. “Sono contentissimo. E’ stata una bellissima partita. I ragazzi ci hanno messo il cuore, hanno giocato fino alla fine. ...

Una brutta Juve pareggia a Firenze : Montella impone lo 0-0 a Sarri : Una bella Fiorentina conquista il primo punto del proprio campionato fermando sullo 0-0 al Franchi la Juventus a punteggio pieno. Ai bianconeri non è servito il ritorno in panchina di Maurizio...

Juventus-Napoli 3-3 live - Di Lorenzo pareggia la gara! : Juventus-Napoli live – Dopo il primo match di oggi che ha visto in campo Milan e Brescia, continua il programma valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo la Juventus ed il Napoli, partita che non ha bisogno di presentazioni, si affrontano squadre destinate a lottare per lo scudetto. Successo all’esordio per entrambe, la squadra di Maurizio Sarri ha vinto contro il Parma grazie alla rete messa a segno da ...