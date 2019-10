Sponsor e magliette | la Juve guadagna più di tutti Ma in Europa è solo decima

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 25 ottobre 2019) La maglietta paga. E paga bene. Ma all’estero paga molto meglio. Lantus è nella top ten – ma– nella classifica stilata da Calcio e Finanza degli introiti “da divisa da gioco”, tra maine partnership tecnica. In testa c’è ovviamente il Real Madrid con 190 i milioni di euro incassati ogni anno da Adidas (120) e da Emirates (70). Segue il Manchester United, che nonostante i problemi sul rinnovo con Chevrolet (che attualmente versa 74,1 milioni annui), incassa 161 milioni di euro, con 86,9 milioni provenienti da Adidas. Chiude il podio il Barcellona (160 milioni tra Nike e Rakuten). Non se la passano malaccio nemmeno il Paris Saint-Germain, che135 milioni tra Nike e il nuovodi maglia ALL e il Manchester City (127,4 milioni di euro da Puma e da Etihad). La, dicevamo. Con l’adeguamento del contratto di ...

