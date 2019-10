Soliti Ignoti | Amadeus ringrazia Striscia | “C’è stato un errore”

La strada di casa - Christiane Filangieri a Soliti Ignoti : “Sono cintura…” : Soliti Ignoti, Christiane Filangieri de La strada di casa 2 da Amadeus: “Sono cintura gialla” E’ stata Christiane Filangieri l’ospite vip di Amadeus nella puntata di Soliti Ignoti-Il ritorno di oggi, martedì 22 ottobre 2019. Intervenuta per lanciare la penultima puntata de La strada di casa 2, fiction nella quale recita con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere e molti altri attori noti al pubblico, Christiane ...

Soliti Ignoti - Vanessa Scalera racconta : “Avevo le labbra viola…” : Imma Tataranni, Vanessa Scalera ospite di Amadeus a Soliti Ignoti: “Sul set in acqua avevo le labbra viola” Non poteva non essere Vanessa Scalera l’ospite vip di Amadeus nella puntata di Soliti Ignoti-Il ritorno di stasera, domenica 20 ottobre 2019. Ospitata dal padrone di casa, la protagonista della fiction Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, in onda proprio subito dopo Soliti Ignoti, partecipando come ignoto e confermando ...

Valerio Sortino di Modica ieri sera a I Soliti Ignoti con Amadeus : ieri sera il Modicano Valerio Sortino di 43 anni ha partecipato alla trasmissione I Soliti Ignoti condotta da Amadeus su Rai Uno. Il Modicano è stato

Soliti Ignoti - Ettore Bassi da Amadeus : “Operazione difficilissima” : Ettore Bassi ospite di Amadeus a Soliti Ignoti-Il ritorno: “E’ stata un’operazione molto difficile…” E’ stato Ettore Bassi l’ospite vip di Amadeus nella puntata di Soliti Ignoti di stasera, sabato 19 ottobre 2019. Presentato dal conduttore come ignoto numero 6, l’attore, prima di far indovinare (o almeno tentare di indovinare) alla concorrente in gara la sua identità, ha parlato del suo nuovo ...

Soliti Ignoti : Amadeus fa un errore con Emma di Un passo dal cielo 5 : Un passo dal cielo 5, Pilar Fogliati (Emma) a Soliti Ignoti: Amadeus commette una gaffe E’ stata Pilar Fogliati, attrice di Un passo dal cielo, l’ospite vip di Amadeus nella puntata di Soliti Ignoti-Il ritorno, in onda stasera, giovedì 17 ottobre 2019. E proprio presentando la giovane attrice romana che oggi in prima serata, come tutti i giovedì, sarà accanto a Daniele Liotti nella quinta stagione di Un passo dal cielo, Amadeus a ...

Lorena Bianchetti a Soliti Ignoti : “Piangevo sempre. Avevo problemi a…” : Soliti Ignoti, Lorena Bianchetti da Amadeus: “Da piccola Avevo problemi a fare le foto” E’ stata Lorena Bianchetti l’ospite vip di Amadeus nella puntata di Soliti Ignoti-Il ritorno di stasera, lunedì 14 ottobre 2019. Presentata come ignoto n° 6, la conduttrice di A Sua Immagine ha innanzitutto salutato la sua bambina, per poi confermare l’identità a lei attribuita dalla concorrente, ossia “Faceva ...

Soliti Ignoti - Monica Setta svela la sua passione : “Sono la regina…” : Monica Setta ospite di Amadeus a Soliti Ignoti: “Sono la regina delle presine all’uncinetto” E’ stata Monica Setta, conduttrice di Uno Mattina in Famiglia con Tiberio Timperi, l’ospite vip di Amadeus nella puntata di Soliti Ignoti di oggi, mercoledì 9 ottobre 2019. Intervenuta come ignoto n° 6, la giornalista si è presentata affermando di vivere a Roma ma di essere originaria di Brindisi, un po’ come Marilena, ...

Soliti Ignoti : Amadeus sorpreso da una rivelazione di Anna Falchi : Amadeus ospita Anna Falchi a Soliti Ignoti e annuncia: “Facciamo una puntata con Ignoti bambini?” E’ stata la bellissima Anna Falchi l’ospite vip della puntata di Soliti Ignoti-Il ritorno di oggi, sabato 5 ottobre 2019. Scesa dalla sua postazione nel round finale del gioco, Anna Falchi a Soliti Ignoti, prima di far indovinare (o almeno provare) alla concorrente in gara l’identità a lei abbinata, ha chiesto ...

Francesco Paolantoni/ Non sarà a Stasera tutto è possibile : 'Ci sto ai Soliti Ignoti' : Francesco Paolantoni non sarà a Stasera tutto è possibile: 'Ci sto per dentro ai Soliti Ignoti' ha scritto il comico e commediografo

Unomattina - Roberto Poletti a Soliti Ignoti : “In passato sfilavo…” : Soliti Ignoti-Il ritorno, Roberto Poletti di Unomattina ospite di Amadeus: “Sfilavo…” E’ stato Roberto Poletti, conduttore di Unomattina in coppia con Valentina Bisti, l’ospite vip di Amadeus nella puntata di Soliti Ignoti di oggi, domenica 29 settembre. Come per tutti i colleghi che l’hanno preceduto negli appuntamenti precedenti, anche per lui la postazione tra le l’identità protagoniste della puntata ...

Mara Venier racconta il suo passato difficile a Soliti Ignoti : Soliti Ignoti, Amadeus ospita Mara Venier che svela: “Sono un’ex stracciarola” E’ stata Mara Venier l’ospite vip della puntata di Soliti Ignoti-Il ritorno di oggi, martedì 24 settembre 2019. Ospitata dal padrone di casa Amadeus, alla conduttrice di Domenica In è stata assegnata una delle ultime identità (la n° 6, per l’esattezza). E il concorrente in gara non ha esitato un attimo prima di indovinarla. Dunque ...

Soliti Ignoti : Beppe Convertini svela cosa ha fatto nel suo passato : Beppe Convertini ospite di Amadeus a Soliti Ignoti: “Ho fatto il garzone al mercato” E’ stato ospite di Amadeus nella puntata di Soliti Ignoti-Il ritorno di oggi, lunedì 23 settembre 2019, Beppe Convertini, nuovo conduttore di Linea Verde, nonché ex padrone di casa de La vita in diretta Estate. Partecipando come ‘ignoto’, l’attore ha rivelato al pubblico di Rai1 cosa faceva da ragazzo. “Garzone al ...

I Big del Festival di Sanremo 2020 annunciati durante I Soliti Ignoti a gennaio : I Big del Festival di Sanremo 2020 saranno annunciati il 6 gennaio. Secondo l'indiscrezione riportata da davidemaggio.it, ci sarà da aspettare prima di conoscere i nomi di coloro che parteciperanno alla prossima edizione del Festival, la 70esima, con la conduzione di Amadeus. Si tratta quindi di un lieve ritardo rispetto alla tabella di marcia, dopo che per anni, i nomi dei Big partecipanti erano stati annunciati durante la serata in cui si ...

Sanremo 2020 : i big annunciati il 6 gennaio durante lo speciale de I Soliti Ignoti : Amadeus Per scoprire i nomi dei 20 big che parteciperanno alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all’8 febbraio del prossimo anno, bisognerà attendere il 6 gennaio 2020. Amadeus annuncerà i cantanti della kermesse canora nello speciale de I Soliti Ignoti che andrà in onda su Rai 1 il giorno dell’Epifania. L’atteso annuncio non avverrà, dunque, come è avvenuto per le ultime edizioni, nel corso ...