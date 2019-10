Il producer di Street Fighter 4 aveva in mente di trasformare il picchiaduro in un gioco

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 25 ottobre 2019)potrebbe essere uno dei marchi di giochi di combattimento più riconoscibili, ma nessuno poteva prevedere quello che il produttore Yoshinori Ono stava considerando perIV.In una recente intervista all'EGX 2019, Ono ha detto Eurogamer.net che a un certo puntoconsiderato di4 in undi combattimento a turni."Avevo un'idea che pensavo fosse rivoluzionaria, trasformarlo in una simulazione a turni", ha detto Ono. "Quindi avresti eseguito le mosse che volevi fare e le avresti messe insieme come blocchi che si sarebbero mossi automatica. Ma ovvianon l'abbiamo fatto alla fine."Leggi altro...

Eurogamer_it : #StreetFighter4 doveva essere un gioco di combattimento a turni. - AllMusicItalia : NIGHT SKINNY. Dopo il disco d'oro conquistato in poco più di un mese con l'album 'Mattoni', il Producer lancia il p… -