Ernst&Youg e il seminario per le dirigenti | «capelli in ordine e unghie curate»

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Quando le donne parlano, devono controllare la voce perché non risulti stridula. L’abbigliamento dovrebbe essere accattivante, ma deve escludere le gonne corte: dopotutto, «la sessualità confonde la mente». Ancora: le donne dovrebbero apparire sane e in forma, con un «buon taglio di» e «». Questi sono solo alcuni dei consigli che una trentina di(donne) di Ernst & Young, una delle maggiori società di contabilità del mondo, con 270 mila dipendenti, hanno ricevuto durante undi formazione, su leadership ed emancipazione, nella nuova sede del colosso a Hoboken, nel New Jersey. Una dispensa di 55 pagine, che una delle partecipanti, Jane, sconvolta dal suo contenuto, ha consegnato all’HuffPost: il fascicoletto spiegava come le donne avrebbero dovuto presentarsi per adeguarsi a un ambiente di lavoro dominato dagli uomini. La presentazione non ...

olgatuleninova : RT @olgatuleninova: Max Ernst - Allucinazione - _rjardon : RT @ghegola: Il Comandante si avvicinò e mi baciò sulla fronte. Uno schiocco. Uno shock. Chiusi gli occhi per oscurare la scena. #Testame… - ernst_d_auria : RT @VolpeReal: Capisco -