Basket | Adriano Vertemati nuovo coach dell’Italia Under 20 | a Capobianco Under 18 e 17

Fonte : oasport

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Sono stati comunicati in giornata, dal Consiglio Federale della FIP, i nomi di coloro che alleneranno le Nazionali giovanili dell’Italia nelle varie manifestazioni di quest’estate. Le selezioni azzurre, in particolare, affronteranno i sei Europei di Division A, tre con gli uomini ed altrettanti con le donne, più i Mondiali17 che saranno disputati dai maschi. La novità principale riguarda la panchina dell’20, affidata ad. Cresciuto a Treviso, prima nelle giovanili e poi come assistente di Jasmin Repesa, è dal 2011 a Treviglio. Il club piemontese, attualmente in Serie A2 Ovest, gli ha dato modo di affermarsi come uno tra gli allenatori più stimati della categoria. Dalle sue mani sono passati giocatori di alto livello sia in Italia che in Europa, come Diego Flaccadori (oggi al Bayern Monaco), Raphael Gaspardo (Brindisi), Tomas Kyzlink ...

