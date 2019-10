Vongole inquinate sulla nostra tavola? Allarme dalla foce del Sarno in tutta Europa

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Meglio aprire gli occhi:provenientidelsono state commercializzate recentemente e magari sono ancora sul mercato. Eppure accurati accertamenti condotti sia dall’Asl Napoli 3-Sud, sia dall’Arpac e ancora dall’Istituto Zooprofilattico e infine dal Dipartimento di Sanità Pubblica della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II hanno dimostrato l'estrema pericolosità di questi alimenti carichi di metalli pesanti. La Capitaneria di Porto di Castellammare, comune dove sfocia appunto il, è stata artefice della triste scoperta. Dopo la richiesta di permessi per attività subacquee proprio a ridosso dell'area in questione, si sono intensificati numerosi controlli. Alla fine è stato scoperto che l'intenzione era quella di procedere alla pesca diveraci anche in profondità, salvo constatare che gli alimenti in questione erano ...

