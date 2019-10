Rossi festeggia 400 gare al Gp a Phillip Island

Valentino Rossi MotoGP - GP Australia 2019 : “Bello festeggiare i 400° GP qui - le mie motivazioni sono le stesse di sempre” : Valentino Rossi si appresta a vivere il weekend del GP d’ Australia , p Rossi ma prova del Mondiale 2019 di MotoGP , con voglia di riscatto dopo il brutto epilogo della gara in Giappone. La caduta e il ritiro a Motegi hanno rappresentato uno dei punti di down di una stagione, complessivamente, molto deludente. Ne è consapevole il “Dottore” che, distanziato di 205 lunghezze nella classifica generale dal campione del mondo Marc ...

MotoGp – Una gioia per Valentino Rossi in Thailandia : il Dottore ‘festeggia’ sui social la vittoria del fratello Luca Marini [FOTO] : Luca Marini trionfa in Thailandia: sui social i complimenti del fratellone Valentino Rossi Ancora una gara deludente per Valentino Rossi: nonostante le sensazioni positive lasciate dal Gp della Thailandia del 2018 al Dottore, la gara di quest’anno sul circuito di Buriram non ha sorriso al nove volte campione del mondo. Il pilota Yamaha, riesce comunque a trovare un piccolo sorriso grazie alla vittoria nella gara di Moto2 del ...