Roger Federer | video show a Basilea Pensa alle Finals | Parigi Bercy a

Tennis - ATP Basilea 2019 : Roger Federer spazza via Radu Albot e va ai quarti : Serve poco più di un’ora a Roger Federer per raggiungere i quarti di finale del torneo di casa, l’ATP 500 di Basilea: l’elvetico, testa di serie numero uno del tabellone, sul cemento indoor spazza via il malcapitato moldavo Radu Albot con il punteggio di 6-0 6-3 ed ora affronterà il vincente della sfida lo statunitense Frances Tiafoe e l’altro beniamino di casa, Stan Wawrinka. Senza storia il primo set, con Federer che ...

Nadal-Federer - tanto amici ma… dov’è l’invito per il matrimonio? Roger ammette : “non sono stato invitato” : Fra i tanti invitati al matrimonio di Rafa Nadal spicca l’assenza di Roger Federer: il campione svizzero ammette di non aver ricevuto alcun invito Li abbiamo visti spesso rivali in campo, partner nella Laver Cup tanto in doppio quanto nel ruolo di coach l’uno dell’altro. Si sono sfidati all’ultimo colpo nelle finali Slam, fuori dal rettangolo di gioco non hanno mai nascosto l’ammirazione l’uno per ...

Tennis - Roger Federer : “Quando smetterò mi piacerebbe insegnare ai giovani - magari nell’accademia di Nadal” : Roger Federer si avvicina alla conclusione del suo 2019 ma, come spesso gli capita negli ultimi tempi, tutti i discorsi che lo riguardano vanno a puntare sul post-carriera. La stagione 2020 sarà davvero l’ultima per il 20 volte vincitore di tornei del Grande Slam? Lo svizzero per il momento ha annunciato che la sua volontà sarà di giocare sia le Olimpiadi di Tokyo che il Roland Garros, come accaduto nel 2019, quando venne eliminato da Rafa ...

Tennis - Roger Federer parteciperà al Roland Garros 2020 : “A Parigi ci sarò!” : Roger Federer svela ulteriormente i propri programmi in vista dell’anno venturo. Dopo aver annunciato la sua partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, l’asso svizzero del Tennis (attuale n.3 del mondo) ha rivelato in un’intervista concessa alla CNN che sarà al via del Roland Garros 2020. "I WILL PLAY THE FRENCH OPEN"@RogerFederer confirme sa présence à Roland-Garros en 2020#HomeOfTennis ...

Tennis - Roger Federer : “Ho deciso che mi piacerebbe prendere parte ai Giochi Olimpici ancora una volta” : Roger Federer alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Fino a pochi anni fa sembrava al limite dell’assurdo anche solo pensare ad una simile eventualità, ed invece il campione svizzero sorprende una volta di più. Al termine di un’esibizione giocata proprio nella capitale giapponese con l’americano John Isner, infatti, Federer ha espresso la propria volontà di partecipare ai suoi quinti Giochi Olimpici. Queste le parole ...

ATP Shanghai – Tutto semplice per Roger Federer - lo svizzero asfalta senza problemi Goffin e vola ai quarti : King Roger supera in due semplici set il proprio avversario belga, staccando così il pass per i quarti del Masters 1000 di Shanghai Roger Federer avanza senza problema ai quarti di finale del “Rolex Shanghai Masters“, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese. Lo svizzero non dà scampo a David Goffin, superandolo senza ...

