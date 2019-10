“Mi sposo” L’annuncio a sorpresa di Eleonora Giorgi a ‘La vita è in diretta’ Cosa sta

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Ospite de ‘Lainsi è lasciata andare a una serie di considerazioni davanti al microfono di Alberto Matano. L’attrice ha parlato del suo passato, della sua carriera e degli amori. Durante l’intervista è poi stato fatto un riferimento anche al suo ex marito, Massimo Ciavarri, con il quale ha un figlio, e del rapporto che oggi ha con lui e con la donna che è diventata la sua compagna. Alberto Matano ha voluto sapere come maiabbia accettato di spogliarsi sul set, forse un gesto di ribellione nei confronti dei suoi genitori? Effettivamente si, perché l’attrice ha confessato: “Mia madre nel momento folle con la rottura con mio padre (che aveva una famiglia parallela) ad un certo punto ha iniziato un cammino cristiano in una comunità. E a me sembrava che i miei genitori non si accorgessero più di noi”. Continua dopo la foto E riprende: “Mia ...