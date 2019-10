M5S Lazio | azione politica si basa su rispetto impegni presi con cittadini e non con

Lazio : mozione di sfiducia contro Zingaretti - il M5S è diviso e potrebbe votarla : Nicola Zingaretti potrebbe rischiare la sfiducia da Presidente della Regione Lazio: la Lega annuncia che lunedì presenterà una sfiducia, e comunica che c'è l'accordo con la componente dissidente del Movimento Cinque Stelle. Cinque consiglieri sarebbero pronti a dare la spallata al governatore, mentre altri cinque sostengono la giunta guidata dal Partito Democratico. Dal Movimento Roberta Lombardi afferma che voterebbe la sfiducia, a meno che non ...

Nicola Zingaretti - patto segreto tra M5S e Lega in Lazio : perché il segretario può saltare : Qui trema Nicola Zingaretti. Prendono piede le voci che arrivano dalla regione Lazio, che danno conto di un accordo segreto tra M5s e Lega per sfiduciare il governatore, che è il segretario del Pd. A rivelare il patto che potrebbero farlo saltare è stato il capogruppo della Lega, Angelo Tripodi, che

Lazio : accordo segreto Lega-M5S Zingaretti è a rischio dimissioni : ESCLUSIVO. Il capogruppo della Lega spedisce al centrodestra la mozione di sfiducia contro Zingaretti e scrive: ”Condivisa con parte dei Cinque Stelle” Segui su affaritaliani.it

Lazio : Lombardi (M5S) - ‘voteremo compatti a favore sfiducia’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – (Di Roberta Lanzara) – “Non ci hanno fatto leggere nulla. Ma d’altronde non è una novità. In ogni caso, visto che la situazione è quella solita, ovvero noi in opposizione, voteremo compatti a favore della sfiducia”. Lo riferisce all’Adnkronos il capogruppo del M5s in consiglio regionale del Lazio, Roberta Lombardi, così commentando l’annuncio della Lega di ...

Bolzano - Svp e destre tedesche approvano la cancellazione del nome ‘Alto Adige’ da una legge. M5S : “Provocazione. La Lega succube” : Piccola modifica, grande strappo. Con un eufemismo l’hanno definita una semplice “correzione linguistica” da apportare alla versione italiana del testo di una legge. Ma dietro quelle parole modificate dal Consiglio provinciale di Bolzano si cela un conflitto mai risolto attorno alla definizione dell’Alto Adige. I cittadini di lingua tedesca, infatti, contestano l’uso di questo nome, perché frutto della fascistizzazione della ...

Simulazioni di voto - Pd e M5S favoriti dal maggioritario : farebbero il pieno al Sud. A spese della Lega : Partito democratico e Movimento 5 stelle avrebbero la maggioranza anche con un Parlamento "tagliato" se si votasse domani con il Rosatellum, ovvero con l'attuale sistema elettorale misto. E' quanto emerge da una simulazione di voto di Youtrend riportata da La Repubblica. E' stata presa in consideraz

Ignazio Marino : cancellazione piani mia Giunta ha portato a fallimento M5S : Roma – Ignazio Marino, ex Sindaco di Roma, si è voluto esprimere sul tema dei rifiuti che attanaglia la Capitale, additando il totale azzeramento dei piani della sua gestione come causa del fallimento della politica del Movimento Cinque Stelle: “Se in tre anni di governo della Capitale sono stati sostituiti oltre venti fra assessori e dirigenti apicali delle aziende di Roma è evidente che manca una visione del futuro e si punta ...

Rimodulazioni IVA<br> M5S : "Nessun aumento o cade il governo" : Anche se il Premier Giuseppe Conte due giorni fa ha annunciato che sono stati trovati i soldi per evitare l'aumento dell'IVA, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, in quella stessa conferenza stampa tenuta accanto al Presidente del Consiglio dei Ministri, ha parlato di "Rimodulazioni dell'IVA" e questo termine, un po' come avviene con i contratti con le compagnie telefoniche, fa temere che, da qualche parte, qualche aumento ci sarà.I ...

M5S Lazio - un post sulle assenze in Aula scatena la lite via social tra le anime del movimento : Scambio di accuse nel M5s Lazio, dove la spaccatura in Consiglio regionale sfocia in attacchi social fra le anime che compongono il gruppo pentastellato. Tutto ciò proprio mentre i fedelissimi del governatore Nicola Zingaretti, che a livello nazionale da segretario Pd ha guidato l’accordo del governo giallorosso, stanno ragionando sul possibile rimpasto dopo la “promozione” di due assessori ai ruoli di sottosegretario. Va ricordato che nel Lazio ...

M5S - lo stop alle trivellazioni favorisce la Grecia : Stefano Patuanelli - autogol sul metano : Test d'intelligenza per un presidente del consiglio che si definisce «avvocato del popolo» e per il nuovo ministro dello Sviluppo Economico (Stefano Patuanelli, nel caso qualcuno se lo fosse perso). Posto che l' Italia ha un bisogno disperato di metano, grazie al quale ricava anche il 45% dell' elet

M5S Lazio in assemblea regionale il 28 settembre : per essere attivi - crescere nel confronto - continuare a tenere accese le idee : Roma – “Non basta osservare quello che il MoVimento fa o non fa. Se uno ci crede deve diventare attivo, altrimenti perderemo, altrimenti è inutile votarci”. Questo era Gianroberto Casaleggio e questo è ancora lo spirito con cui come M5S ci rivediamo, anche quest’anno, in assemblea regionale. Il prossimo sabato 28 settembre, presso l’Hotel Sheraton Parco de’ Medici a Roma, ci sarà l’occasione di confrontarci, raccogliere le idee, misurarci ...

Porrello (M5S) : depositata PDL per attivare nel Lazio nuovi strumenti partecipazione popolare : “Ieri, insieme al capogruppo di +Europa Radicali Alessandro Capriccioli, ho sottoscritto una proposta di legge per attivare anche nella Regione Lazio nuovi strumenti per la partecipazione popolare”. Lo dichiara in una nota Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale. “Già nella scorsa legislatura abbiamo depositato numerose proposte per fornire i cittadini di efficaci mezzi per intervenire ...

La Regione Lazio verso una maggioranza Pd-M5S. E si aprono nuovi scenari : Il "matrimonio" Pd-M5S nel Lazio potrebbe consumarsi a strettissimo giro di posta e portare la Regione verso un allargamento della maggioranza. È emerso oggi alla Pisana dove la nuova situazione politica italiana scaturita dalla formazione di un nuovo governo M5s-Pd, è stata oggetto di una seduta straordinaria del Consiglio regionale del Lazio richiesta dai consiglieri del centrodestra. Tra i protagonisti la capogruppo del Movimento 5 stelle, ...

Governo : Lazio apripista alleanza Pd-5Stelle - ipotesi 2 tecnici M5S in giunta : Roma, 13 set. (AdnKronos) – La proposta di un’alleanza per le regionali, avanzata da Dario Franceschini e sostenuta da Nicola Zingaretti, è già più che un’ipotesi nella regione guidata dal segretario Pd. Nel Lazio, sin da inizio della legislatura, Pd e M5S hanno stretto un patto programmatico in 7 punti. Un accordo sui temi che è andato avanti con successo in questi mesi. Ora la ‘promozione’ al Governo come ...