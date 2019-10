Incidenti scale mobili a Roma | il Riesame annulla la sospensione di tre dirigenti Atac

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il 12 settembre erano stati sospesi per un anno dal servizio nell’ambito dell’inchiesta sui guasti alledella metropolitana di. Oggi il tribunale delhato la misura applicata dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di treindagati per frode nelle pubbliche forniture. Si tratta di Renato D’Amico, Direttore di esercizio delle linee metropolitane A e B; Ettore Bucci, dipendente della municipalizzata capitolina dei trasporti con la funzione di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativo all’appalto a favore della società “Metros.c.a.r.l.”; e Alessandro Galeotti, dipendente con la funzione di Responsabile di esercizio degli impianti di traslazione per le stazioni “Repubblica” e “Barberini“. Soddisfazione dall’avvocato Fabio Viglione, difensore di D’Amico: “Avevamo da ...

